Incontro ieri sera presso l’Auditorium della Regione di Pordenone sulle liste d’attesa

“Oltre cento persone sono intervenute ieri all’incontro promosso a Pordenone presso l’Auditorium della Regione da Furio Honsell di Open Sinistra FVG insieme alla CGIL e al Comitato Salute Bene Comune di PN per approfondire il tema delle garanzie e tutele del rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ai cittadini.

La prima legge che esplicitò tale obbligo di rimborso o di individuazione di percorsi alternativi da parte delle aziende è il D.Lgs 124 del 1998. La Regione FVG varò poi la L.R. 7/2009 e da allora in poi in tutti i piani di governo delle liste d’attesa regionali, tra i quali l’ultimo del 2019-2021, è stato ribadito che “nel caso che la prestazione non sia assicurata nei tempi massimi previsti le aziende provvedono ad autorizzarne l’esecuzione in libera professione rimborsando la spesa.” Anche l’ultimo Decreto del Governo ribadisce questi principi.

In Consiglio Regionale invece qualsiasi tentativo volto a definire con precisione come rendere esigibile questo diritto viene annegato dall’assessore Riccardi in una marea di parole che non ha ancora prodotto un percorso omogeneo per garantire il rispetto del dettato che egli stesso ha dichiarato nel 2019.

Così è avvenuto in occasione della discussione dell’ultima mozione volta a richiedere un intervento per ridurre le liste di attesa, il 19 giugno.

È giunto il momento per tutti i cittadini che ancora vogliono uno stato di diritto di fare sentire una voce di protesta.

L’incontro ha permesso di mettere a fuoco le criticità presenti in regione e di definire nuove proposte per attuare la legge.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG a termine dell’incontro.