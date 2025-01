Incontro pubblico a Pordenone sul piano oncologico regionale

L’auditorium della Regione di Pordenone era gremito questa mattina per l’incontro promosso dai Consiglieri regionali di opposizione Conficoni e Honsell e dal Comitato per la difesa della Salute Pubblica di Pordenone, sul Piano Oncologico, tanto contestato, proposto da Fedriga e Riccardi.

“Questo piano non pone il paziente al centro e non valorizza i professionisti che lavorano nel SSR. Un piano oncologico può funzionare solamente se contribuisce a costruire la fiducia tra i professionisti della Sanità tra di loro, e tra loro e le associazioni dei pazienti. Questo piano, invece, calato dall’alto in modo categorico e redatto in pochi mesi, troppo pochi, non è stato adeguatamente condiviso. Prova ne è la lettera dei responsabili delle strutture di ASFO. Non essendo stato adeguatamente condiviso è inadeguato nel metodo e quindi nelle conseguenze che provocherà. È necessario un profondo ripensamento”.

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone.