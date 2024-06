La motonave Audace in navigazione sulla tratta Grado Trieste ha lanciato mayday per rischio affondamento. Tutti tratti in salvo

Rischio naufragio nella laguna di Grado per la nave Audace che collega Trieste a Grado. Il mayday è stato lanciato intorno a mezzogiorno perchè l’imbarcazione aveva iniziato a imbarcare acqua ed era a rischio affondamento, 80 le persone a bordo, 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Immediata la mobilitazione con tutti i mezzi a disposizione di guardia costiera, guardia di finanza e vigili del fuocoi mobilitati per il trasbordo dei passeggeri, portati nelle zattere di salvataggio e poi trasbordati sualla motovedetta della guardia costiera. Mobilitato anche il soccorso sanitario con l’elicottere e le ambulanze che sono arrivate a Grado. I passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo. L’imbarcazione Audace che effettua il servizio di linea tra Grado e Trieste, poco prima di arrivare a Monfalcone, ha lanciato la chiamata di emergenza mentre era a circa 5 miglia dalla costa. Come accennato tutti in salvo i passeggeri, anche l’equipaggio è stato interamente trasbordato, l’ultimo a scendere è stato, come da prassi, il comandante. Da quanto si è saputo l’Audace sarebbe ancora in condizioni di galleggiabilità e si stanno predisponendo le operazioni per cercare di riportarla a terra. La motonave Audace ha sostituito l’Adriatica, è stata varata l’anno scorso dal cantiere nautico Studioplast di Lughignano (Treviso), è lunga 22,50 metri e larga 5,5, può portare 200 persone sedute, 120 nella cabina coperta e 80 nel ponte panoramico. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, il mare è piuttosto agitato ma non certo di forza tale da non consentire la navigazione ad una imbarcazione come l’Audace. La nave, ormai semiaffondata, è stata presa a rimorchio diretta verso Porto Nogaro per i necessari accertamenti del caso. È stata aperta un’inchiesta amministrativa da parte della Guardia costiera di Trieste.