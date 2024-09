Lignano: Doppio appuntamento sabato 7 settembre con il tour cicloturistico. Itinerario alla scoperta delle meravigliose ville di Pineta e Riviera

Dopo il successo registrato nel mese di giugno, è in programma sabato 7 settembre, il secondo appuntamento dedicato agli appassionati e curiosi di architettura e storia della località balneare friulana. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si potrà partecipare al suggestivo tour cicloturistico per ammirare le tipiche architetture del ‘900 di Lignano Pineta e Riviera organizzato dall’Associazione culturale no profit “Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano” in collaborazione con Bike&Go.

Un itinerario in bicicletta mirato ad ammirare forme d’arte del presente o del recente passato, che hanno reso bella e famosa la località balneare di Lignano Pineta, creata negli anni ’50 come meta di vacanza esclusiva per i primi facoltosi turisti che desideravano trascorrere nella quiete e riservatezza della pineta un periodo di relax. Protagoniste le architetture del secondo Novecento realizzate da architetti laureati allo IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia e da altri professionisti che hanno realizzato opere di grande interesse destinate a essere un riferimento anche per le generazioni successive.

Le ville spesso sono a quote diverse, per i dislivelli creati dalle dune di sabbia, e inserite nella pineta, come villa Paiani di Paolo Pascolo (1956-57) o casa Christoff di Gianni Avon (1956-57); altre invece rimandano ad altre architetture che richiamano i casoni della vicina laguna come Villa Sordi (1958) di Aldo Bernardis, dove architettura e natura permangono in perfetto equilibrio. Nel secondo Novecento poi si iniziò a sperimentare il pannello prefabbricato di cemento usato sulla spiaggia friulana da Marcello D’Olivo nella realizzazione del famoso “treno” di Pineta e di villa Sinisgalli (1954-1955). L’architettura moderna è a firma di Claudio Nardi con le ville Sbaiz (1994-2000). Testimonianze di progetti qualificati che nell’insieme rappresentano un patrimonio da rispettare e da far amare. All’iniziativa si può partecipare con la propria bici o noleggiarla al punto di ritrovo previsto all’Hotel President di Riviera. Per adesioni: https://www.villedilignano.it/event.