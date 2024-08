Made in Malga 2024: a settembre l’evento nazionale dei formaggi e dei prodotti della montagna

Asiago e l’Altopiano dei 7 Comuni si stanno preparando per accogliere casari e formaggi in arrivo da tutte le aree agricole montane italiane. Al tempo stesso migliaia di “cheese lovers” stanno organizzando la spedizione per scoprire formaggi e godersi le bellezze e la tranquillità della montagna. Dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre torna Made in Malga, il festival dei sapori d’alta quota che giunge quest’anno alla sua 12ª edizione.

Ad accogliere i visitatori un calendario ricco di eventi dedicati ai sapori della montagna: mostra mercato dei produttori, masterclass e degustazioni guidate con formaggi abbinati a vini estremi, laboratori artigianali, escursioni nelle malghe dell’Altopiano, la grande Osteria di montagna con piatti tradizionali a base di formaggio, proiezioni di film a tema.

Il calendario delle Masterclass propone un ricco ed interessante programma di degustazioni tematiche dei formaggi di montagna più ricercati (Bagòss, Bettelmat, Bitto, Castelmagno, Bleu de Moncenis, Murianeng) abbinati a vini di montagna. L’Asiago DOP in diverse stagionature con i vini del fuoco, formaggi a latte crudo con vini delle Alpi, formaggi del Piemonte con vini di Abbazia europei, formaggi svizzeri con vini delle isole del Mediterraneo, i caprini di Beppe Giovale con le birre di Aleghe, formaggi blue di montagna con vini passiti, i grandi formaggi della Lombardia abbinati a vini estremi italiani e formaggi Principi delle Orobie abbinati alle birre artigianali Pintalpina.

Novità di questa edizione, l’“Asiago Experience”, uno spazio di incontri promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago e dedicato a quanti vogliono conoscere la preziosa produzione di Asiago Prodotto della Montagna e i suoi protagonisti. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, previa prenotazione, sono realizzati con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Veneto, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio (ONAF) delegazione di Vicenza e l’Associazione Regionale Allevatori Veneto (A.R.A).

Ecco i formaggi presenti alla mostra mercato a Made in Malga 2024. Asiago DOP in diverse stagionature: Fresco, Fresco riserva e con caglio vegetale. L’Asiago Stagionato 12, 24, 36 mesi ed oltre. Dal Piemonte il Raschera DOP, il Castelmagno DOP di montagna e diverse versioni della Toma. Dalla Valle d’Aosta la Fontina DOP d’alpeggio e d’altura (oltre i 2.300 metri), il Blu e la Toma di capra. Formaggi a latte crudo di capra della Valsassina, della Val di Susa e da tante altre regioni. Dal Trentino il Puzzone di Moena DOP ed il Vezzena. Presente anche il Parmigiano Reggiano di montagna con stagionature di 24, 36, 48 e 60 mesi.

Dal centro e sud Italia: lo Stracchino stagionato, il Caciocavallo del Matese, Piacentinu Ennese DOP, Nero dì Sicilia ed il Canestrato al pepe nero. Sui banchi degli espositori troverete formaggi pecorini in diverse tipologie e stagionature: Pecorino di Amatrice, della Toscana, dell’Abruzzo, della Calabria ed infine il Fiore Sardo DOP della Sardegna.

Immancabile a Made in Malga 2024 anche il meglio della salumeria di montagna. Dall’Alto Adige lo speck artigianale, salamini tirolesi, würstel artigianali in varie versioni, la bresaola, salumi di cinghiale, cervo e capriolo. La norcineria abruzzese, il Nero dei Nebrodi ed il Nero di Calabria. Ed infine mieli, panificati di montagna, confetture, liquori, aceti balsamici, té e tisane, erbe officinali e cosmetici derivati dall’attività agricola.

In contemporanea, a Made in Malga, nei giardini di Piazza Carli, si svolgerà la 4° edizione del Mountain Beer Festival dedicato alle birre artigianali di montagna che ospiterà 13 birrifici dell’arco alpino italiano. Da non perdere sabato 7 e 14 settembre dalle ore 19:00 l’aperitivo musicale con il DJ Luciano Gaggia.

La grande Osteria di montagna, in Piazza Carli, proporrà appetitosi piatti tradizionali: gnocchi con le patate di Rotzo preparati da “La Baitina” di Roana, piatti di carne degli allevamenti in Altopiano dell’Agriturismo Gruuntaal, le pizze di Picci Pizza farcite con i prodotti della montagna. Saranno presenti, come gli anni scorsi, piatti con i pizzoccheri, bratwurst, tortel di patate, arrosticini, tagliate di pecora di Bracevia e le birre artigianali di montagna. L’Asiago Bistrot sarà gestito dallo Chef Massimo Spallino della Vecchia Stazione di Canove che proporrà gustosi piatti con il formaggio Asiago Fresco e Stagionato.

La manifestazione prenderà il via al mattino di venerdì 6 settembre, mentre l’inaugurazione ufficiale con le Autorità è prevista alle ore 18:30 in Piazza Carli.

Made in Malga 2024 è organizzato da Guru Comunicazione con la collaborazione del Comune di Asiago e i mandamenti delle Associazioni di categoria dell’Altopiano Ascom, Coldiretti e Confartigianato.