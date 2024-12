Moretti (Pd), su Campovolo flop con concerto Elisa

«La figuraccia fatta con il concerto di Elisa, smentito a poche ore dal suo annuncio, dimostra l’assoluta inadeguatezza del responsabile grandi eventi di Go!2025, nominato direttamente dai vertici regionali nei mesi scorsi, con un budget da 14 milioni di euro, e che costerà alle casse della Regione (a oggi) 130 mila euro di soldi pubblici. Non solo: è la conferma che i 2,5 milioni spesi per fare dell’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia il “Campovolo” del Fvg per i grandi eventi rischiano di essere soldi sprecati. Tutto questo è francamente inaccettabile». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti commentando la notizia dell’annullamento del concerto di Elisa, annunciato inizialmente da PromoturismoFvg e da Claudio Tognoni, coordinatore delle attività di promozione di Go!2025.

«Non sono passate che poche ore da quando il commissario addetto ai grandi eventi, Tognoni, ha annunciato il concerto di Elisa, con il seguito dell’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini che salutava con entusiasmo, sottolineando l’importanza di aprire proprio con quello show la sequenza di eventi nel “Campovolo”, che la notizia è stata smentita direttamente dal profilo Instagram di Elisa, bella figuraccia!» rincara Moretti. «A fronte di tutti questi soldi buttati via, ci troviamo i tre concerti principali che riguarda la Città europea della cultura Nova Gorica-Gorizia, che invece terranno tra Villa Manin e a Trieste. E allora il Campovolo a cosa serve?» si chiede Moretti. «Più volte abbiamo segnalato all’assessore Zilli la necessità di controllare e vigilare su come i tanti soldi della Regione verranno investiti. Oggi ci troviamo con una brutta figura e un sito destinato ai grandi eventi, da bonificare e senza una mission esclusiva precisa, che non si capisce a cosa serva».