Nota di Furio Honsell relativa all’aggressione da parte di alcuni giovani ad un autista del TPL

“Abbiamo appreso con grave preoccupazione la notizia dell’autista di un servizio pubblico, picchiato selvaggiamente da alcuni giovani, perché richiamati a non fumare sigarette elettroniche sull’autobus. Esprimiamo solidarietà all’autista, alla sua famiglia e a tutti i colleghi. Questi episodi sono odiosi perché colpiscono proprio chi opera per il bene della comunità. Vanno poste tutte le misure da parte dell’azienda e da parte delle forze dell’ordine per evitare che tali reati possano ripetersi.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.