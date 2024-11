Nuova protesta a San Vito che rivuole il punto nascite

Nonostante la giornata molto fredda, più di 100 persone erano presenti al presidio organizzato dal Coordinamento sanvitese per la sanità pubblica. Numerosi e diversificati gli interventi dei partecipanti, tra cui il Sindaco. Il prossimo appuntamento sarà LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ore 19.00 in sala consigliare per assistere ai lavori della II commissione consigliare (sanità) a cui è stato invitato l’assessore Riccardo Riccardi. In sostanza ad un anno dalla chiusura completa del punto nascita i cittadini proseguono nella loro battaglia appoggiati anche dall’amministrazione comunale di centrosinistra che proporrà all’assessore regionale la riapertura di un punto nascita decentrato all’interno di un unico reparto che faccia capo all’ospedale di Pordenone. Un tentativo di mediazione annunciato dal sindaco Alberto Bernava. Su questa proposta è netta la chiusura del direttore generale di Asfo Giuseppe Tonutti che interpellato dal Tgr Rai si sarebbe esèresso con un perentorio “Non esiste”, motivando la sua posizione con il fatto che sarebbe una questione di sicurezza delle persone perchè bisogna garantire un numero minimo di parti all’anno.