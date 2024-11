Oggi a Codroipo si parla di “Assalto alla Montagna”

Questo pomeriggio, con inizio alle Ore 18, si terrà a CODROIPO, presso la sede del CAI in via Circonvallazione Sud, 25, una conferenza promossa dal locale circolo di Legambiente, dal titolo “Assalto alla Montagna”.

A vent’anni dall’assegnazione delle prime Bandiere Verdi e Bandiere Nere nella nostra regione, si parlerà dei temi, delle battaglie, delle iniziative che riguardano le nostre Alpi: dalla costruzione di strade forestali che cancellano vecchi sentieri e rendono instabili interi versanti, ai progetti di nuove piste da sci ed impianti di risalita a quote o su versanti improbabili; dall’organizzazione di “grandi eventi” nei luoghi più fragili e da tutelare ai corsi d’acqua piegati alle esigenze dei produttori idroelettrici o delle esigenze agricole della pianura.

Al termine ci sarà la possibilità di degustare alcuni dei prodotti di una delle giovani aziende agricole premiate con la Bandiera Verde la scorsa estate.