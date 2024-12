Ovovia: Conti (Pd), Salvini ha soldi da buttare

“A quanto pare Salvini e il Governo Meloni hanno soldi da buttare. Tra tutti i modi in cui si potevano investire 60 milioni a Trieste, metterli sull’ovovia suona beffa per le migliaia di cittadini che si sono mobilitati per fermare un’assurdità dal punto di vista paesaggistico e trasportistico. Non sappiamo cosa abbiano raccontato Dipiazza e Fedriga a Salvini, certo gli hanno taciuto che questa è una delle opere più impopolari da imporre ai triestini. Confidiamo sia una delle sparate cui ci ha abituato il ministro leghista”. Lo dichiara la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando l’annuncio del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il quale ha detto che “il finanziamento per l’ovovia di Trieste è già coperto”.

“Siamo anche in attesa di sapere – aggiunge Conti – da dove arriveranno e a fare cosa le ‘decine di migliaia di persone’ che secondo Salvini dovrebbero essere attratte dal Porto vecchio rigenerato. Se continua così, nonostante le chiacchiere del ministro, tra dieci anni Trieste sarà più spopolata”, conclude la segretaria dem.