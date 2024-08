Palchi nei Parchi 2024: domenica prossima “i Papu” protagonisti a Talmassons del gran finale della rassegna itinerante

Gran finale domenica 1^ settembre, alle 18.30, nel suggestivo scenario di Mulino Braida a Flambro, Talmassons, per la quinta edizione della rassegna itinerante ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG – sotto la direzione della Fondazione Luigi Bon – Palchi nei Parchi, che lungo tutta l’estate ha trovato spazio in svariati palcoscenici naturali della regione, per una lunga cavalcata di appuntamenti multidisciplinari in scenari inediti. Protagonista di questo ultimo appuntamento di rassegna è lo storico e inossidabile duo I Papu con “Far Est Live”, spettacolo a sketch – prodotto da a.ArtistiAssociati – che condensa il recente repertorio della più che ventennale carriera di Andrea Appi & Ramiro Besa. Un caleidoscopio di “quadri” che alternano no sense a comicità di situazione, satira sociale a parodia, per uno spettacolo capace di coniugare momenti esilaranti con soluzioni di originale creatività. Forti della loro peculiare predisposizione per la satira di costume e strizzando l’occhio alla poetica dissacrante e sur­reale dei Monty Phyton, Andrea & Ramiro intendono rappresentare così, la complessità del Nord Est, fucina contraddittoria della loro ispirazione e laboratorio antropologico di problematiche sociali globalizzate. I Papu ci mostrano quanto tutti noi, a volte, possiamo risultare ridicoli proprio nella nostra quotidianità; nelle parole, nei gesti e, forse ancor di più, nei pensieri. Prima o dopo l’evento è possibile partecipare ad una cicloescursione organizzata dalla FIAB. La prenotazione è obbligatoria, entro le ore 18.00 del giorno precedente l’evento (mail: amicidelpedalecodroipo@gmail.com)

Dopo lo spettacolo in programma anche una passeggiata naturalistica di circa un’ora alla scoperta del Biotopo naturale regionale delle Risorgive di Flambro, a cura dell’Associazione Naturalistica “la Marculine”.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. PER TUTTE LE INFO www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna