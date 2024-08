Palchi nel parchi: domani la rassegna itinerante arriva per la prima volta a Palmanova con il concerto del gruppo folk-rock corte di lunas

La rassegna multidisciplinare itinerante “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG, con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon, fa tappa per la prima volta a Palmanova: domenica 25 agosto, alle 18.30, al Baluardo Donato dei Bastioni di Palmanova in programma il concerto – in collaborazione con il Comune di Palmanova – del gruppo folk-rock Corte di Lunas. Giordana Gismano alla voce, Martina Fabris alla ghironda, Maria Teresa Vivianetti al flauto, David Bressani al bouzouki, Nicolas Nicoletti alle chitarre, Massimo Girardi al basso e Riccardo Olivo alla batteria, portano sul palco un’alchimia speciale, arricchendo il proprio stile con influenze prog e medievali, mescolando il tutto con cori polifonici e un tocco teatrale, sino a portare in vita le storie raccontate con un sound unico e personale. Un concerto proposto in chiave acustica che, grazie alla particolare location immersa nel verde, saprà esaltare il desiderio di riconnessione con la natura che le loro canzoni racchiudono. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato all”interno del Teatro Gustavo Modena di Palmanova. In programma alle 17, prima del concerto, una passeggiata storico naturalistica di circa un’ora attraverso il parco storico dei Bastioni, a cura del Comune di Palmanova (per prenotazioni: info@palchineiparchi.it). Come di consueto, prima del concerto parola agli esperti, con un referente dei Vivai Forestali Regionali che introdurrà il pubblico il tema “Dai semi alla certificazione di qualità”.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. Info www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon – 0432 543049 – info@palchineiparchi.it)