Palmanova, XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Giovedì 31 ottobre torna la Giornata Nazionale del Trekking Urbano che, nella sua 21aedizione, coinvolgerà ben 79 città italiane, tra cui Palmanova. Nato nel 2003 a Siena, ad oggi il progetto coinvolge l’intero stivale da nord a sud, passando per le isole.

Per partecipare alla visita guidata “Palmanova, fortezza dall’arte trasformata e preservata” è consigliata la prenotazione chiamando l’Infopoint di Borgo Udine 4, tel. 0432 924815. Partenza dal centro di Piazza Grande alle 14:30. Il percorso, di media difficoltà e lungo 3 km, avrà una durata di circa 2 ore e mezza.

Il primo step della passeggiata sarà la Loggia della Gran Guardia, luogo in cui verrà illustrato ai partecipanti il progetto di costruzione della città stellata, elaborato nel 1953 dall’Ufficio Fortificazioni di Venezia. Si proseguirà poi verso Porta Udine e, camminando all’interno del fossato, sarà possibile ammirare da vicino baluardi, rivellini e le maestose strutture difensive, erette a protezione della fortezza.

Dopo aver attraversato i prati che costituiscono il Parco dei Bastioni, con le sue peculiari varietà di piante e specie animali, si rientrerà in città da Porta Cividale per concludere la visita alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, in cui è stata allestita la mostra dedicata all’incisore palmarino Giacomo Leonardis.

Palmanova è ad oggi uno dei più importanti modelli di architettura militare in età moderna con la sua pianta a forma di stella a nove punte rimasta immutata da quel tempo. Riconosciuta tra i Borghi più Belli d’Italia, dal 2017 è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

L’Assessore alla Cultura Silvia Savi: “Una giornata utile a far scoprire alle persone l’immenso valore storico, artistico e culturale della città stellata, che continua peraltro ad impegnarsi nella concretizzazione di importanti progetti come la mostra dedicata al Leonardis”.

Il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi attraverso monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini e osterie di cucina tipica. Tutti luoghi in cui è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita di ogni singolo posto. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le meraviglie locali, dando vita, al contempo, ad un momento di crescita sia culturale che spirituale.

Per conoscere tutti gli itinerari proposti dalle città aderenti all’edizione 2024 è possibile visitare il sito www.trekkingurbano.info. Per sapere di più su Palmanova, si rimanda invece ai siti web visitpalmanova.it o www.comune.palmanova.ud.it.