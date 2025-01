Polo Atletica Udine: Nuove opere di riqualificazione al Campo Dal Dan per 340.000 euro

Il Comune di Udine ha programmato una nuova serie di importanti interventi presso il campo d’atletica “Dal Dan” a Paderno. Tra questi l’eliminazione delle barriere architettoniche, una nuova palestra al chiuso e il rinnovo del locale infermeria. Il nuovo pacchetto di opere fa seguito al rifacimento della pista e agli altri interventi che erano seguiti quando lo storico “camposcuola” era stato restituito agli sportivi a fine 2023.

Il Comune di Udine conferma quindi quanto annunciato mesi fa, ovvero il progetto per migliorare ulteriormente l’impianto di via Torino, frequentato da centinaia di atlete e atleti. Come approvato nel corso dell’ultima seduta di Giunta dell’anno 2024, le nuove opere saranno realizzate grazie ad un investimento di 340 mila euro. In estate poi arriverà anche il momento di rivedere il Palaindoor “Bernes”, che sarà adeguato ai tempi con interventi per rimettere a nuovo la pista interna, che ospita competizioni internazionali di atletica leggera, gli spalti, gli spazi comuni e le vie di accesso. Per questo ulteriore intervento sono stati stanziati 715.000 euro.

“Negli ultimi mesi abbiamo messo le basi per degli interventi importanti su molti degli impianti sportivi presenti sul territorio della nostra città” spiega l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Udine è una città che ha disponibilità di molti impianti sportivi e pensiamo che questi luoghi possano diventare fulcri attorno ai quali costruire rapporti nuovi e rafforzare la nostra comunità, grazie alla loro capacità di coinvolgere ogni settimana centinaia di ragazzi, famiglie e appassionati. Lo sport è inevitabilmente una colonna portante di una società sana, per questo l’impegno della nostra amministrazione per migliorare i nostri impianti sportivi è concreto. Nel 2024 solo per gli interventi di riqualificazione sui campi di calcio comunali, abbiamo investito ben oltre 3 milioni di euro, ma altrettanto importante è l’impegno per la realizzazione, la manutenzione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza di palestre, palazzetti, impianti di rugby, tennis, bocce, sport rotellistici, piscine e playground nei quartieri.”

La giunta ha intanto approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tra i lavori principali, è prevista la riconversione dell’ex alloggio del custode in una nuova palestra al chiuso, dotata di servizi igienici completamente rinnovati e di una rampa d’accesso per persone con disabilità. Un altro punto fondamentale degli interventi riguarda la riqualificazione del locale infermeria, che vedrà l’ampliamento dei servizi igienici, ma anche una generale manutenzione che la renderà un ambiente più accogliente. Inoltre, saranno ricavati un nuovo ufficio e nuovi spogliatoi, utilizzando anche la zona precedentemente adibita a magazzino, con un rinnovamento completo dei pavimenti e l’installazione di un controsoffitto. Tutta la struttura sarà dotata di un nuovo impianto di condizionamento e verranno aggiornati gli impianti elettrico e idrico sanitario, a completare un massiccio quadro di interventi di manutenzione.

La riqualificazione, tuttavia, non si ferma agli spazi interni e anche le aree esterne saranno oggetto di importanti lavori di manutenzione e miglioramento. Saranno realizzati infatti nuovi percorsi per favorire l’accesso alla pista di atletica dal vialetto di accesso all’impianto, e anche nuovi tratti di collegamento alle aree di lancio del peso e del martello, assicurando una piena accessibilità alle persone con disabilità.

Anche le tribune saranno interessate da importanti lavori: l’intonaco esterno sarà completamente sostituito, mentre la postazione dei giudici sarà dotata di una nuova pavimentazione drenante ideale per garantire la sicurezza e l’estetica dell’impianto.

Il progetto include anche interventi sulla recinzione esterna, che sarà sostituita con moderni pannelli in acciaio, e la manutenzione della zona bandiere, che prevede la rimozione, pulitura dalla ruggine e riverniciatura dei pali.