Premio Nazionale dell’Innovazione: premiati due progetti dell’ateneo friulano

Tra le 77 idee innovative selezionate in 18 regioni per partecipare al Premio Nazionale dell’Innovazione PNICube, la cui finale si è svolta a Roma lo scorso 5 e 6 dicembre, si sono distinte anche due idee presentate dall’Università di Udine e selezionate nella competizione Start Cup Udine 2024.

Il progetto FoodLife Next di Maria Cristina Nicoli, Monica Anese e Marilisa Alongi ha vinto 2° Premio Imprenditoria femminile, mentre PrometeUS, degli studenti Francesco Benedetti, Elena Pecile, Alex Zanatta, Giulio Milan, Amos Fuligni e Lorenzo Fanello ha ricevuto Premio Speciale Young Entrepreneur Program YEP.

Il team di ricercatrici di FoodLife Next ha sviluppato Tool4Food, un software innovativo per le aziende alimentari per prevedere la data “da consumarsi preferibilmente entro” con grande accuratezza, riducendo al contempo tempi e costi di analisi. Basato su decenni di ricerca, risponde a esigenze aziendali legate a problemi reputazionali ed economici dovuti a previsioni errate.

PrometeUS ha sviluppato invece robot mobili autonomi per la pulizia e la diagnostica dei pannelli fotovoltaici, affrontando il problema della perdita di efficienza causata dalla sporcizia. Con tecnologia all’avanguardia, offre un servizio innovativo per aumentare la produttività dei parchi fotovoltaici in modo sostenibile.

A Roma erano presenti i referenti dei 4 team selezionati per partecipare al Pni insieme a Giovanni Cortella, delegato al Trasferimento Tecnologico dell’ateneo, Mara Bon di Punto Impresa e Eduardo Canaku, Scouting Specialist iNEST.