Proiezione in prima assoluta in Sala Luttazzi del Magazzino 26 nel Porto Vecchio del documentario storico Underts by Società Adriatica di Speleologia

Lunedì 4 novembre alle ore 17:30 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 nel Porto Vecchio, a Trieste, verrà proiettato in prima assoluta il documentario UNDERTS, un racconto corale per ricostruire e conoscere la storia della città e del territorio che la circonda attraverso un percorso storico cronologico, dalle origini nel paleolitico fino al 26 ottobre 1954. Il progetto, a cura di Debora Desio e Massimo Sgambati, per la regia di Andrea Crevatin, è stato realizzato con il contributo volontario e sostegno in autofinanziamento di A_Lab Srl Liquid Media, Associazione Storiografica, Associazione Cizerouno, e con la collaborazione della Società Adriatica di Speleologia. L’appuntamento si inserisce all’interno del cartellone Una luce sempre accesa del Comune di Trieste, Assessorato alla Cultura.

Le celebrazioni del 2024 impongono una riflessione sulla natura dei residenti. Se è vero che un territorio così piccolo e ben delimitato nei confini ha vissuto una concentrazione di eventi al pari di grandi nazioni messe assieme, è pur vero che i residenti non sono mai stati parte del processo decisionale. Cambi voluti dalla politica o dalle divise di una o un’altra fazione militare hanno gestito e deciso per i residenti senza consultazione.

La domanda che ci si pone è quella di capire come ha reagito la popolazione e cosa ne resta oggi.

Percorsi amministrativi tortuosi, cambi di identità, sostegno ad una idea politica e soppressione di altre, sono stati passaggi forti che oggi hanno creato una città che sembra sempre all’erta. Allegra in apparenza, multietnica, multireligiosa, multiculturale, patria di grandi pensatori e scrittori, ma in fondo profondamente segnata dal suo passato.

Ecco quindi che è facile fraintendere la prudenza per diffidenza, l’impenetrabilità per chiusura. La città, formata da anime e comunità diverse invece, protegge se stessa e i suoi residenti. Chi avrebbe potuto essere la voce giusta per raccontare tutto questo se non i residenti stessi?

UnderTs è quindi un viaggio dal basso, fatto tra i cittadini, tra chi la storia l’ha vissuta (relativamente ai fatti del ‘900) e non aveva ancora condiviso la propria esperienza personale, il vissuto della propria famiglia o le vicende del proprio quartiere. Per arrivare a comprendere il secolo scorso, storici e studiosi sottolineano i momenti salienti delle precedenti epoche quale premessa perché la visione diventi una esperienza di condivisione.

Un passaggio narrativo fondamentale è dedicato al sottosuolo, che sintetizza perfettamente l’identità dei residenti: silenzioso, nascosto, custode di grandi momenti storici e allo stesso tempo capace di condividere ed emozionare solo con chi è capace di avvicinarsi con la giusta predisposizione.

La proiezione è gratuita e pubblica, grazie al sostegno del Comune di Trieste.

L’organizzazione della premier è a cura della Società Adriatica di Speleologia.

Hanno partecipato alla produzione e concesso gli spazi la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio Stampa della Regione Friuli Venezia Giulia, Ufficio Archivi del Comune di Trieste, Museo Winkelmann, Cattedrale San Giusto – Fenice Edizioni, Chiesa di Santa Maria Maggiore, Comune di Duino Aurisina, SAS Società Adriatica di Speleologia, Speleovivarium, CAT, CAI XXX Ottobre, Centro studi militari regionale.