Pupi Avati in esclusiva regionale giovedì al Ristori di Cividale

Il Teatro Adelaide Ristori di Cividale ospita un’altra serata in esclusiva regionale. Dopo il monologo di Debora Caprioglio su Artemisia Gentileschi, giovedì 19 dicembre il teatro ducale accoglierà, nell’ambito della stagione promossa dal Circuito ERT e dall’amministrazione comunale, Pupi Avati si racconta. Alle 20.45 il Maestro salirà sul palco per raccontare e raccontarsi accompagnato da un raffinato ensemble jazz composto da Teo Ciavarella (pianoforte), Checco Coniglio (trombone), Alfredo Ferrario (clarinetto) e Francesco Angiuli (contrabbasso).

Pupi Avati si racconta è un evento che mescola autobiografia, cinema e musica, intrecciando storie e aneddoti personali con i grandi avvenimenti culturali e sociali del Novecento italiano. La musica jazz, gli incontri straordinari, l’amicizia, le pellicole iconiche e la storia d’Italia si fondono in un racconto unico, che promette di emozionare e ispirare.

Nato a Bologna nel 1938, Pupi Avati inizia la sua carriera come clarinettista nella Doctor Dixie Jazz Band, condividendo il palco, tra gli altri, con Lucio Dalla. Ma proprio la genialità musicale di Dalla lo spinge a riconoscere i propri limiti e a trovare una nuova strada. Dopo un’esperienza professionale deludente come rappresentante di surgelati, si lascia ispirare dal cinema di Federico Fellini e si dedica alla regia. Con oltre 54 film all’attivo, Avati ha segnato la storia del cinema italiano con opere indimenticabili come, tra le altre, La casa dalle finestre che ridono (1976), Regalo di Natale (1986), Il cuore altrove (2003) e Dante (2022). I suoi lavori spaziano tra generi diversi, dal noir al dramma sentimentale, con uno stile inconfondibile che mescola intimità narrativa e riflessione storica. Parallelamente alla regia, Avati si dedica alla scrittura con romanzi come I cavalieri che fecero l’impresa, la sua biografia Sotto le stelle di un film, Il Signor Diavolo; L’archivio del diavolo e L’orto americano.

L’appuntamento di Cividale sarà una rara occasione per ascoltare dalla viva voce del Maestro la storia di una carriera straordinaria, punteggiata di incontri, successi e passione inesauribile per l’arte.

Informazioni sulla prevendita di Cividale e vendita online su ertfvg.it.