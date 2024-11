Riaprono le Gallerie sotterranee di Palmanova. Completato il restauro e ampliamento dei percorsi di visita

Da sabato 9 novembre riapriranno al pubblico le gallerie sotterranee di Contromina del Rivellino R2 di Palmanova, chiuse per consentirne ampliamento e restauro. Assieme a queste torna visitabile anche Baluardo Donato, uno dei meglio conservati della Fortezza.

Il percorso di visita è stato raddoppiato da 250 a 500 metri, è stato realizzato un sistema di drenaggio dell’acqua piovana, completamente riqualificato l’impianto elettrico e di illuminazione, sono state inserite reti anti-animale e restaurato l’ingresso. Sono state inoltre risanate le murature tra gli elementi lapidei, consolidati paramenti e volte in corrispondenza delle principali lesioni, secondo la prassi del restauro conservativo.

All’opera di recupero di questi affascinanti spazi, si affiancherà l’installazione di esperienze di visita interattive e coinvolgenti, al momento ancora in fase di completamento. Un sistema di colonnine attrezzate fornirà una connessione wi-fi all’interno delle gallerie e verrà installato anche un sistema di allarme con videosorveglianza su più punti. L’offerta turistica sarà implementata con un sistema di audioguide, video immersivi e proiezioni multimediali.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “La crescita costante di visitatori rende Palmanova una meta di grande attrattività turistica, che stiamo cercando di implementare ulteriormente, intervenendo su più fronti. Siamo felici di aver portato a compimento un progetto che mira a far emergere il valore storico della città fortezza attraverso un luogo ricco di fascino e mistero”.

“La Palmanova Underground, in questi anni, sta ottenendo un grande successo in termini di affluenza. Ora il percorso è stato rinnovato affinchè possa diventare ancor più immersivo e coinvolgente anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie”, commenta il vicesindaco con delega ai Bastioni Luca Piani.

Gallerie del Rivellino e Baluardo Donato saranno visitabili tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16:30 (o su prenotazione per gruppi). Il costo del biglietto per le gallerie è di 5 euro.

A questa visita si può affiancare quella della Sala Video Multimediale di Borgo Udine 4, vicino a Piazza Grande (biglietto d’ingresso 3 euro). È possibile acquistare un biglietto unico per entrambi gli ingressi al costo di 6 euro. Ingresso gratuito per ragazzi under 14, un capogruppo ogni 25 paganti, guide turistiche, giornalisti, possessori di Fvg Card, disabili e accompagnatori di persone non autosufficienti. Per info e prenotazioni: Infopoint Turistico PromoTurismo FVG Borgo Udine, 4 – Tel. +39 0432 924815 info.palmanova@promoturismo.fvg.it