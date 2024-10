Saporibus: alla scoperta della Valle di Soffumbergo, il balcone del Friuli

Il pullman di Saporibus in Friuli Venezia Giulia è pronto per partire, domenica 13 ottobre, alla volta di Valle di Soffumbergo, il balcone del Friuli Venezia Giulia. Partendo da Udine con tappa intermedia in piazza a Povoletto, i partecipanti verranno accompagnati in pullman alla scoperta delle bellezze naturalistiche e gastronomiche di questa splendida zona e della sua festa dedicata alle castagne e al miele di castagno.

La mattinata sarà dedicata alla visita guidata e degustazione nell’azienda Molino Pussini, un’eccellenza nel settore molitorio che mostrerà alcuni segreti della produzione della farina. Dopo il pranzo alla Festa delle Castagne e del Miele di Castagno di Valle di Soffumbergo, si proseguirà con la presentazione e degustazione dei prodotti dell’azienda agricola Zani Elvio, con una suggestiva passeggiata nel vigneto storico.

“Un’escursione che vuole promuovere il borgo in Comune di Faedis famoso per l’incantevole panorama che da qui si vede – ha dichiarato Giovanna Rossetto, presidente del Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Unpli APS – e per la festa, giunta quest’anno alla sua 43ma edizione, che celebra il frutto povero dei boschi: la castagna. Ringraziamo la Pro Loco per l’accoglienza e vi invitiamo a partecipare ad una gita che farà scoprire delle eccellenze del nostro territorio”.

Come detto, la partenza è prevista alle ore 10 da piazza Primo Maggio a Udine (infopoint) con rientro previsto per le ore 18. Verrà fatta una tappa intermedia a Povoletto.

Per partecipare all’escursione a Valle di Soffumbergo, è possibile iscriversi entro il 4 ottobre effettuando un bonifico bancario. La quota di partecipazione, pari a 45 euro, comprende il pranzo e le visite guidate. In caso di pioggia la gita verrà recuperata domenica 20 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps al 349 86 86 675 (Sig.ra Giovanna).