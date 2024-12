Soddisfazione degli Ordini delle Professioni Sanitarie Fvg per il Piano della Rete Oncologica

Gli Ordini delle Professioni Sanitarie del Friuli Venezia Giulia, che rappresentano oltre 20mila professionisti del sistema salute sul territorio, accolgono con soddisfazione il Piano della Rete Oncologica Regionale illustrato, giovedì 19 dicembre, in terza Commissione consiliare Sanità.

Non intendiamo entrare nelle polemiche che talvolta accompagnano scelte così rilevanti: il nostro unico obiettivo è la tutela della salute dei cittadini. Per questo motivo, riteniamo che l’introduzione di principi oggettivi e scientifici nel nuovo Piano rappresenti un passo avanti fondamentale, di cui c’è grande necessità e auspichiamo sia esteso anche ad altri Piani settoriali.

Il Piano segna un importante avanzamento nell’organizzazione delle cure oncologiche, grazie a una mappatura chiara delle attività che garantisce trasparenza nei ruoli e nelle competenze dei presidi ospedalieri e territoriali. Tra i punti qualificanti, si evidenziano:

Razionalizzazione della rete oncologica basata su criteri oggettivi, per migliorare qualità ed expertise;

Rispetto dei valori soglia e dei target di attività per garantire sicurezza e qualità delle cure;

Trasparenza dei dati e delle attività a beneficio di cittadini e professionisti.

Gli Ordini auspicano che il Piano conduca a una reale razionalizzazione dell’offerta e rinnovano l’invito a coinvolgere i professionisti sanitari nelle fasi successive, in particolare per la definizione condivisa dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Ordini provinciali delle professioni infermieristiche di Ud Go Pn Ts

Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione Fvg

Ordini provinciali della professione ostetrica di Ud e Pn e Ts e Go

Ordine dei fisioterapisti FVG