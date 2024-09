Successo a Sutrio per la kermesse “Magia del Legno”

Grande successo per Magia del Legno che domenica 1 settembre ha visto affollarsi a Sutrio, in un clima di grande festa, migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione e dalle vicine Carinzia e Slovenia.

“L’edizione 2024 di questa nostra storica manifestazione è andata molto bene – dice Marco Minuz presidente della Pro Loco di Sutrio, che l’ha organizzata – Abbiamo raggiunto i numeri del pre-Covid, ma soprattutto siamo molto felici che ci sia stata una grande partecipazione da parte dell’intero paese. Tutti, dai bambini agli anziani, hanno dato il loro contributo per la riuscita della festa. Per tutti, valga l’esempio degli apprezzatissimi angoli in cui sono stati ricreati momenti di vita della Sutrio di un tempo, con le famiglie che hanno tirato fuori dalle loro case vecchi mobili, attrezzi da lavoro, biancheria della casa, vestiti e molto altro ancora e hanno animato la giornata dando vita ai lavori, ai giochi, alle tradizioni di una volta.”

Apprezzatissimi anche la quarantina di artigiani del legno dislocati nella via principale del paese e impegnati nei loro lavori di tornitura, intaglio, liuteria. Maestri di una sapienza antica, la cui abilità ha affascinato grandi e piccoli, così come quella degli artigiani depositari di vecchi mestieri, come chi intrecciava gerle e cesti, chi realizzava scope in saggina, chi costruiva gabbiette per gli uccelli.

Nell’Ort del sior Matie, nel cuore del paese, gli artigiani del legno di Sutrio hanno dato vita al Giardino degli Artisti e messo in mostra la loro perizia tramandata da generazione in generazione. Fra l’altro, in un caratteristico cason di grossi tronchi è stata ricostruita una vecchia bottega con il banco da falegname, gli attrezzi e anche un tornio dell’800 realizzato a Sutrio da uno dei laboratori attivi all’epoca. Qui, Camillo Straulino, classe 1938, appartenente a una famiglia di grandi maestri del legno, ha raccontato – e dimostrato – come si lavorava nelle falegnamerie di una volta, incantando il pubblico. Altri punti d’attrazione sono stati l’imponente Presepe che durante le festività natalizie del 2022 troneggiava in Piazza San Pietro, realizzato da artigiani e scultori di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia, e il Presepio di Teno, realizzato in 30 anni di lavoro dal maestro artigiano Gaudenzio Straulino.

Tutto il giorno il paese è stato animato dalle bancarelle di una bella ed autentica Mostra-mercato di artigianato del legno, a cui hanno fatto da contorno quelle di altre creazioni artigianali e di prelibatezze gastronomiche tradizionali e naturali, e vari eventi fra cui l’esibizione di scultura e intaglio con motosega, laboratori a tema, musica tradizionale dal vivo e menu tipici negli stand e nelle trattorie.

Durante l’inaugurazione di Magia del Legno – festa che rientra nelle attività di animazione del territorio previste dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni di Sutrio e Paluzza – sono stati presentati i 4 progetti vincitori ex equo del concorso di idee indetto dalla Pro Loco per la realizzazione di uno speciale arco di ingresso a Sutrio, che dia un ideale benvenuto in paese. A realizzarli sono stati Federica Novelli, Ilaria Schneider, Massimo Piutti e Luca Zecchin.