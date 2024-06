Torrente Cormor: Finanziamento regionale di 344mila euro per la messa in sicurezza idraulica e la protezione dell’argine nei comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo

Un finanziamento regionale di 344mila euro è stato assegnato dall’assessorato difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio difesa del suolo al Consorzio di bonifica pianura friulana per la progettazione e la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione dell’argine del torrente Cormor. Gli interventi erano stati richiesti dai sindaci e da alcuni consiglieri regionali del territorio preoccupati per i rischi idraulici che potevano derivare dalla esondazioni del torrente Cormor. Da qui, pertanto, la richiesta di affidare al Consorzio bonifica P.F un primo finanziamento destinato a mitigare la pericolosità del torrente e prevenire allagamenti con danni a persone e a cose.