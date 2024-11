Un film…rosa?

“La grande ambizione” lo stanno vedendo in molti in giro per l’Italia, e non solo romantici “combattenti” della prima Repubblica, ma a qualcuno, anche qui da noi, non piace. C’è sempre chi ama fare le pulci su ogni cosa, soprattutto se “conosce”. In realtà, davvero cose da dire, come d’uopo, per ricostruzioni storiche tanto vicine a noi sono, possono essere molte.

Ma tant’è che sempre le critiche vanno assunte e capite, tanto ci pensano i fascistelli di quartiere a fare interrompere la proiezione del film, come accaduto a Roma. Di questo, forse, sarebbe ormai giunto il tempo di parlare e … fare.

Zihal