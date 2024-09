Work on time spa: l’agenzia per il lavoro friulana apre tre nuove filiali

Work on Time continua la sua espansione: la prima e unica agenzia per il lavoro generalista con sede legale a Udine ha consolidato nel 2023 ottimi risultati su tutto il territorio nazionale. Due sono le nuove filiali inaugurate lo scorso anno a Codroipo (Friuli-Venezia Giulia) e Rimini (Emilia-Romagna), mentre quest’anno sono attive quelle di Pieve di Soligo (Veneto), Lucca (Toscana) e Lamezia Terme (Calabria).

Le nuove filiali di Work On Time, attive da settembre 2024, si trovano in tre regioni diverse, ampliando così la presenza già capillare dell’agenzia a livello nazionale. «Continuiamo a crescere in tutte le regioni, dando sempre, però, molta importanza ai servizi per le imprese clienti e per i candidati» – racconta Gianluca Mauro – responsabile dello sviluppo Work On Time. L’importanza del job matching tra aziende e lavoratori, praticato dalle agenzie come Work On Time, è diventato un aspetto fondamentale. Dal mondo industriale che cerca lavoratori qualificati, al mondo della ristorazione e alla sanità, il reperimento di figure specializzate e la gestione flessibile degli organici contribuiscono in modo rilevante alla competitività delle aziende. «Il nostro core business in quanto temp agency è rappresentato dalle attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale, outsourcing e supporto alla ricollocazione, quando necessario» continua Mauro. «Scegliamo un approccio orientato alla sostenibilità sociale d’impresa, offrendo trasparenza, sicurezza, rispetto delle normative e valorizzazione dei lavoratori», conclude.

Work On Time è una delle aziende possedute, attraverso la S.O. Holding, dall’imprenditore Massimo Blasoni, proprietario del Gruppo Sereni Orizzonti e 3AMilano Srl, attive nel settore del senior care. Ad oggi Work On Time conta 13 filiali dislocate su gran parte del territorio italiano: oltre alle succursali di Udine, Pordenone e Codroipo, sono operative anche le sedi di Montebelluna, Bologna, Rimini, Piacenza, Pesaro, Fano, Sesto San Giovanni, Brianza, Torino e Catania, a cui si aggiungono le tre nuove aperture: Lucca – Località Porcari , Via Roma 52 (348 7569200, lucca@work-ontime.it); Pieve di Soligo (TV), Via G. Schiratti 5 (0438 1670437, pievedisoligo@work-ontime.it); Lamezia Terme (CZ), Via Colonnello Cassoli, 2 (345 083 6244, lameziaterme@work-ontime.it).