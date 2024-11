A Gorizia Irene Grandi celebra 30 anni di carriera Unica data del “Fiera di Me tour” in Regione

Lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 20.45, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia ospiterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del “Fiera di Me tour” di Irene Grandi, un emozionante viaggio musicale che celebra i 30 anni di carriera dell’artista. Un evento di assoluto rilievo per la città, che conferma l’offerta di primo piano del cartellone 2024/25 del Verdi.

Irene Grandi, voce inconfondibile e carismatica del pop italiano, ripercorre in questo concerto la sua straordinaria carriera, iniziata nel 1994. Con un repertorio di successi senza tempo, collaborazioni iconiche e una costante ricerca artistica, la cantante toscana propone uno spettacolo che rappresenta il suo “qui ed ora”.

Accanto ai brani storici, il pubblico avrà infatti l’occasione di ascoltare il nuovo singolo, “Fiera di me”, che dà il titolo al tour e sintetizza l’energia e la consapevolezza di un’artista che continua a innovarsi e a guardare al futuro.

Dal travolgente entusiasmo di brani come “In vacanza da una vita” e “La tua ragazza sempre”, fino alle suggestioni di “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio”, ogni pezzo rappresenta un capitolo della straordinaria storia musicale dell’artista, che ha sempre saputo guardare avanti senza mai fermarsi.

Le collaborazioni che hanno costellato la sua carriera hanno donato profondità e nuove sfumature al suo percorso artistico. Icone della musica italiana come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani hanno incrociato il suo cammino.

Il singolo “Fiera di Me”, col suo già iconico: “Ho fatto del bene / Ho fatto del male / Sono rimasta sopra il ciglio di un burrone / Senza mai cadere / E pago il conto / Per aver speso le ambizioni di una vita / Tutte in un secondo” è un manifesto di forza e rinascita personale, e si proietta con slancio verso un futuro pieno di nuovi orizzonti artistici.

“Fiera di Me” non è perciò solo un viaggio nel passato, ma un mosaico in cui si intrecciano i momenti più significativi della carriera e una proiezione verso nuovi progetti e orizzonti artistici. Un concerto che promette di regalare emozioni intense, con la capacità unica di far dialogare nostalgia e modernità.

Sul palco insieme a Irene Grandi, una band di musicisti di assoluto livello: Chitarra: Max Frignani; Basso: Piero Spitilli; Batteria: Fabrizio Morganti; Tastiera: Marco Galeone; Corista e polistrumentista: Titta Nesti.