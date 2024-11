Rapporto Agenas evidenzia criticità e ritardi nella sanità del Fvg

“Il rapporto AGENAS sulla valutazione multidimensionale delle performance delle aziende sanitarie pubbliche italiane, presentato ieri ad Arezzo, sui dati del 2023 dipinge un quadro preoccupante per la sanità in Friuli Venezia Giulia. I dati evidenziano un sistema sanitario regionale segnato da diversi ritardi, contraddicendo clamorosamente i ripetuti proclami ottimistici dell’Assessore alla

Sanità diffusi attraverso la stampa. Il documento infatti mette in luce una performance tutt’altro che positiva nelle tre aziende sanitarie regionali, con criticità diffuse in molte aree strategiche

analizzate. Particolarmente preoccupanti risultano gli indicatori relativi agli investimenti, che mostrano una mancanza di rinnovamento tecnologico e scarsa capacità di gestione, oltre a significative difficoltà nella riduzione delle liste d’attesa.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG, dopo la pubblicazione del report avvenuto già nella giornata di ieri. “Questo rapporto dimostra, nero su bianco, il fallimento della Giunta regionale e dell’Assessore alla Sanità Riccardi nel garantire un sistema sanitario equo ed efficiente. Mentre altre regioni italiane avanzano, il Friuli Venezia Giulia rimane indietro, bloccato da una gestione priva di visione strategica” ha dichiarato Honsell. “Sono positivi i risultati sull’area della prevenzione – prosegue Honsell – grazie all’esperienza della direzione centrale, ma non bastano a compensare le altre mancanze in un sistema sanitario complesso come il nostro.”

Concludendo: “La fragilità della politica sanitaria della Giunta regionale sta condannando i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia ad un declino inaccettabile”.