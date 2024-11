Buttrio, donatori sangue: appello ai giovani. L’impegno della sezione Afds per il ricambio generazionale

Donatori di sangue. a Buttrio 300 associati, ma il calo demografico si fa sentire: appello ai giovani.

I numeri di Buttrio e l’appello ai giovani

Circa 300 associati, di cui 150 donatori attivi, compresi tra i 18 e i 65 anni; un terzo di questi è composto da giovani, mentre la fascia predominante è quella dei 30-50 anni. Sono i numeri della sezione Afds di Buttrio, che nei giorni scorsi ha celebrato la 55ª Giornata del Dono, un evento che ha visto la partecipazione di autorità locali, donatori e cittadini, tutti uniti nel nome della solidarietà. “Una trentina di iscritti sono attualmente sospesi dalle donazioni da un paio d’anni. Per questo motivo, l’AFDS lancia un appello a chi si è allontanato, rivolgendo un’attenzione particolare ai neo 18enni. È fondamentale sensibilizzare i giovani sul valore del dono, anche attraverso attività nelle scuole e coinvolgendo le famiglie che già conoscono l’importanza di questo gesto”, ha riportato il responsabile della sezione di Buttrio, Roberto Toti.

Come diventare donatori

Con una media annuale di 200-220 donazioni e di 5- 8 nuovi iscritti ogni anno, l’AFDS si impegna a mantenere viva la cultura della donazione, lavorando con scuole, famiglie e comunità locali. Nonostante il costante impegno, la sezione di Buttrio risente però del calo demografico che rende difficile sostituire i donatori “a fine carriera”. “Diventare donatori è semplice – assicura l’assessore Corina Alionte – . Basta rivolgersi alla sezione del proprio paese o contattare il CUP per prenotare una donazione in un centro trasfusionale della regione. Il processo richiede solo un’ora e il direttivo della sezione accompagna i nuovi donatori alla loro prima esperienza”.

Le celebrazioni per la Giornata del dono

La 55ª Giornata del Dono è stata un’occasione per celebrare chi con generosità dona il proprio sangue, e per ricordare a tutti che ogni gesto può fare la differenza. Dopo l’omaggio al Monumento dedicato ai donatori, accompagnato dai canti del coro In Arte Buri, la giornata è proseguita con una messa cantata; il corteo ha raggiunto il Palafeste, dove sono stati premiati i donatori più meritevoli. Un momento speciale è stato dedicato ai giovani: i bambini dai 6 ai 14 anni hanno eseguito un brano musicale preparato appositamente per l’occasione, arricchendo l’evento con la loro energia e freschezza. Tra le autorità presenti, il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, l’assessore Corina Alionte, la responsabile dell’AFDS Medio Torre, Rita di Benedetto, che rappresenta le 13 sezioni della zona. Tra le benemerenze consegnate ai donatori, spicca Marco Picogna: le sue 75 donazioni sono state ricambiate da una targa con il simbolo del pellicano d’oro, emblema di altruismo.