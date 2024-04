Vannacci: Conti (Pd), candidatura sancisce che che Salvini è al capolinea

“La candidatura di Vannacci significa che Salvini è arrivato al capolinea e gli servono effetti speciali per rilanciare. Col balzo nel nazionalismo più becero si mette a destra della Meloni, seppellisce oltre trent’anni di storia politica della Lega e tradisce un mondo di amministratori. Il generale andrà a Bruxelles e non conterà nulla”. Lo afferma la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, commentando la candidatura di Roberto Vannacci alle elezioni europee per la Lega.