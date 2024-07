Domani a Udine Borgo stazione per un giorno diventa Borgo Mondo ospitando il Festival delle Identità e delle Culture

A distanza di anni, ritorna la festa in Borgo Stazione, l’area urbana più multietnica di Udine, con il Festival delle Identità e delle Culture. Un modo conoscere e riconoscere il contributo delle comunità straniere alla vita economica, sociale e culturale, della città. Occasione anche per riflettere sulle politiche di accoglienza e integrazione delle istituzioni e della società civile organizzata. Per l’occasione Borgo Stazione sarà Borgo Mondo con la presenza di stand, gazebo, specialità culinarie del mondo, musica, danza, dibattiti.