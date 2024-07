Furio Honsell sulla manovra: “La maggioranza ha cercato di guadagnarsi il consenso di ogni tribù nella quale si sta disarticolando la comunità contemporanea”

“La discussione di quello che dovrebbe essere il principale documento programmatico per il 2025 (DEFR 2025) della Regione FVG, dopo essere stato per lo più snobbato in commissione dagli Assessori, è avvenuta

verso le 5 di questa mattina, dopo una nottata di emendamenti bocciati a priori se proposti dalla minoranza, e invece accolti se proposti dalla maggioranza, anche se finalizzati a scopi molto mirati e di dubbio interesse pubblico. La maggioranza ha cercato di guadagnarsi il consenso di ogni tribù nella quale si sta disarticolando la comunità contemporanea. Purtroppo sono stati esclusi coloro che soffrono di disturbi della

personalità borderline. Eppure all’unanimità era stata approvata una mozione che prevedeva la formazione di psicologi per trattare tale disturbo e strutture di accoglienza. A conti fatti la maggioranza avrà

valutato che in termini di consenso fosse inferiore alla trasferta americana di una fanfara alpina. Se al DEFR, documento di programmazione si è dedicato così poco tempo, solo i relatori di minoranza hanno infatti parlato, ciò dà la misura del deficit di capacità di programmazione della Giunta Fedriga. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto negativo auspicando che il DEFR sia rivisto entro la fine del 2024, affinché nel 2025 non si continui a navigare a vista in questo mare di risorse, di cui è beneficata la Giunta Fedriga, che non si interroga sul fatto se questo sia un fenomeno strutturale o meno. Per valutare il DEFR basta notare che la parola “salute” occorre di rado nell’analisi di contesto che accompagna il DEFR, se non per rilevare che il personale tra pubblico e privato è cresciuto di quasi il 20%. Ma se Riccardi continua a dire che bisogna razionalizzare perché manca personale? Alla discussione del DEFR l’Assessore non era comunque presente. È stato dichiarato che era già a casa.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.