Martedì il gran finale della mostra fotografica “Tri(e)ste – Il Silos alla fine del Game” con iniziativa a favore della Comunità di sant’Egidio

Dopo aver scosso le coscienze con la sua nuova testimonianza fotografica su quanto accaduto ai migranti accampati nel Silos di Trieste, Stefano Scanferla, l’autore delle opere esposte alla Galleria d’arte La Fortezza di Gradisca d’Isonzo, in via Ciotti 25, si prepara al gran finale per l’ultimo giorno di esposizione. Solo Martedì 30 Luglio avranno luogo le Donazioni speciali per la Comunità di Sant’Egidio.

“Questa comunità è sempre in prima linea, aiutando chi necessita di tutto nel momento più difficile e va sostenuta”, dice l’autore, aggiungendo “Ciascuno può contribuire secondo la sua possibilità ma per concludere degnamente la mostra fotografica ho deciso di donare le immagini esposte a chi desidera contribuire in maniera più consistente e di renderle uniche per l’occasione.” L’autore infatti autograferà e dedicherà ciascuna immagine al donatore, garantendone l’unicità consegnando il file originale di ripresa.

“Ringrazio le centinaia di visitatori ai quali ho potuto illustrare le opere e le storie di vita che stanno dietro ciascuna di esse” continua Scanferla, concludendo “l’esposizione è stato un successo perché in molti hanno dimostrato sensibilità verso “l’altro” e confermato di quanta umanità siamo ancora capaci.”

La galleria avrà i seguenti orari Martedì 30/07 dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Seguirà bicchierata finale. Per quanti volessero contribuire on-line è possibile donare direttamente alla Comunità di sant’Egidio (https://www.santegidio.org) L’autore: Stefano Scanferla, classe ‘64, vive a Mossa (GO), ha viaggiato a lungo in Africa ed Asia. E’presente su Instagram “stefanoscanferlaphoto”e Flickr https://flickr.com/photos/192986744@N03