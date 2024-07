Direttivo Federsanità ANCI FVG su riqualificazione Case di Riposo e sviluppo progetto “Fvg in movimento.10mila passi di Salute”

Si è tenuta nella sede della Regione, a Udine, una riunione del Direttivo regionale di Federsanità ANCI FVG, presieduta dal presidente, Giuseppe Napoli. Nell’occasione sono stati approfonditi temi fondamentali per la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, soprattutto per le persone anziane e “fragili” e le loro famiglie. Un percorso che in Friuli Venezia Giulia è stato avviato da anni e per cui tutti gli attori dei Sistemi sanitari e sociosanitari, Aziende sanitarie, IRCCS, Comuni, Case di Riposo, Farmacie, Consorzi, Fondazioni, etc. partecipano, a vario titolo, insieme alle Associazioni locali, al Terzo Settore, Cooperazione sociale e mondo del volontariato. E proprio per favorire proposte significative in questa direzione, Federsanità ANCI FVG, nei giorni scorsi, ha attivato un Gruppo di Coordinamento tra Presidenti ASP (20) , Case di Riposo comunali (13), Fondazioni (2) e Consorzi (2) associati. Il presidente Napoli ha sintetizzato gli esiti dell’Assemblea nazionale del 22 luglio, la prima presieduta dal neo presidente Fabrizio d’Alba, sul bilancio consuntivo 2023 e sull’attività per il 2024, che intende rafforzare il ruolo delle Federazioni regionali e le sinergie per aree tematiche, su obiettivi prioritari per i quali, entro breve, verranno indicati anche i rappresentanti di Federsanità ANCI FVG. Le aree sono : integrazione socio- sanitaria; digitalizzazione e innovazione; politiche del personale; “One Health” e prevenzione; sicurezza delle cure, rischi e responsabilità sanitaria. Inoltre, Federsanità ANCI FVG proporrà anche un nuovo filone dedicato a Strutture Residenziali per Anziani e non autosufficienti. Molto importante anche l’indicazione di Giuseppe Napoli a Coordinatore della “Commissione Statuto” di valore strategico per il ruolo di Federsanità e delle federazioni regionali. E proprio a livello interregionale, prosegue il percorso per l’attuazione dell'”Accordo di Cooperazione tra Federsanità ANCI FVG, Veneto e Piemonte e ANCI Salute Lombardia”. Infine, si è parlato dell’importante incontro con l’Associazione Friulana Donatori Sangue ( AFDS) e ANCI FVG, per rilanciare le già positive collaborazioni con questa e altre associazioni di donatori che, insieme a tutte le realtà del volontariato – ha dichiarato Napoli- costituiscono una risorsa fondamentale per tutte le comunità locali, sia sul fronte sanitario che sociosanitario. La segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG Tiziana Del Fabbro presente ai lavori, ha aggiornato i presenti sul positivo esito della partecipazione all’avviso pubblico di ARCS FVG per “l’individuazione di una proposta di interventi da ammettere al finanziamento regionale per il progetto “FVG IN MOVIMENTO 10MILA PASSI DI SALUTE”, che proseguirà fino al 31 dicembre 2025 e consentirà di ampliare ulteriormente il progetto per le “Comunità Attive”, che, dal 2019, attua il “Piano regionale per la Prevenzione”, molto apprezzato a livello nazionale e internazionale, sia per gli aspetti tecnico -scientifici, che per la Rete attivata in 5 anni, di 91 Comuni per 82 percorsi, in continua crescita ( già 15 nuovi Comuni hanno richiesto di aderire).