Rimpasto nel Cda di Arriva Udine. Confermato alla Presidenza Angelo Costa, vice Daniela Perissutti fra l’altro moglie di Salmè

Rimpasto nel Cda di Arriva Udine, confermato confermato alla Presidenza Angelo Costa. Ma la notizia che desterà un certo scalpore è che, su indicazione del Comune di Udine, quindi del sindaco Felice De Toni, è stata nominata vicepresidente Daniela Perissutti l’ex assessore di Pietro Fontanini nonchè moglie di Stefano Salmè che in passato da presidente della lista “Io amo Udine” aveva proposto di chiudere la caserma Cavarzerani sostenendo il trasferimento coatto dei migranti nell’Isola di Sant’Andrea in Comune di Marano Lagunare. Aveva sostenuto: “avrebbe tutte le caratteristiche per ospitare i migranti della Cavarzerani”. Facile pensare quindi in logica do ut des, che al di là delle certe capacità professionali della Perissutti, un certo peso l’abbia proprio la presenza in consiglio Comunale di Stefano Salmè oggi presidente gruppo consiliare “Liberi Elettori- Io Amo Udine” nonché recentemente fondatore del “Comitato Centro Storico Bene Comune” che si oppone ai progetti di viabilità decisi dalla giunta e che al momento appare unica efficace voce d’opposizione in Consiglio. Tornando alle nomine nella società partecipata Arriva Udine a disporre l’avvallo dei nomi l’assemblea tenutasi nella sede di via del Partidor convocata appunto per il rinnovo del consiglio di amministrazione giunto a scadenza. Come accennato in apertura per il prossimo triennio il CdA ha confermato alla Presidenza Angelo Costa e ha nominato, la nuova Vicepresidente Daniela Perissutti. Il Gruppo Arriva ha nominato Diego Regazzo nuovo Amministratore Delegato; completano il board i Consiglieri Roberta Terpin e Aniello Semplice. L’AD uscente, Aniello Semplice, continuerà a ricoprire la carica di Amministratore Delegato in Trieste Trasporti (partecipata dal Gruppo Arriva con una quota del 40%) e nel consorzio TPL FVG – di cui Arriva Udine è parte, unitamente a Trieste Trasporti, APT Gorizia e ATAP Pordenone – gestore del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. In questa tornata di rinnovo di cariche, Aniello Semplice ha assunto anche l’incarico di AD in Arriva Veneto (società controllata dal Gruppo Arriva).