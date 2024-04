Udine: Sicurezza partecipata, prorogati termini per il “reclutamento” volontari… pare non si sgomiti per aderire

Il Comune di Udine ha deciso di prolungare il periodo utile per presentare domanda di partecipazione al progetto della Sicurezza Partecipata. La nuova scadenza per candidarsi come volontari osservatori si sposta al 31 maggio 2024. A leggere questa notizia si potrebbe supporre che i cittadini della città di Udine abbiano molto più buon senso di chi li amministra e che non si starebbe verificando una corsa a proporsi come referenti di quartiere. Fosse stato diverso non solo non ci sarebbe stata la proroga, ma si sarebbero già sventolati i dati relativi a chi ha già risposto all’avviso pubblico indetto dalla Polizia locale. Comunque vedremo alla fine non solo quante domande ma soprattutto la “qualità” di queste, dato che come è noto, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti. Speriamo che il fatto che non ci risulta una corsa sgomitante all’adesione non faccia abbassare l’asticella dei giudizi e che, per evitare il possibile flop, non si arruolino “cani e porci”. Comunque anche fosse così bisogna ricordare che il passo successivo sarà un colloquio con la commissione composta dal Comandante della Polizia Locale e un ufficiale responsabile competente in materia di quartieri, difficilmente in qualità di pubblici ufficiali nonché integerrimi tutori della legge, costoro lasceranno passare soggetti poco idonei e soprattutto dalle motivazioni discutibili. La nota del Comune di Udine torna a promozionare la discutibile iniziativa calendarizzando perfino uno spettacolo promozionale che si terrà Mercoledì 15 maggio – ore 20.45 presso l’Auditorium Zanon con la compagnia con i Trigeminus dal titolo “I TruffATTORI”, ovviamente a ingresso libero. Lo spettacolo chiuderà la serie di incontri informativi sulla sicurezza quattro dei quali si sono già svolti. Gli ultimi due Giovedì 2 maggio, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna “Londero” dell’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di via Piemonte dove si parlerà ancora di prevenzione dalle truffe, ma questa volta da un punto di vista strettamente piscologico. Il titolo dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza è “Vittima? No grazie!” e, grazie agli interventi di alcune psicologhe specializzate nella prevenzione dei raggiri, si approfondirà il tema delle truffe, in particolare quelle che mettono nel mirino gli anziani e gli individui più fragili. Ultimo appuntamento, prima del già citato spettacolo del 15 Maggio, Martedì 7 maggio, ore 20.30, presso l’aula didattica del Comando di Polizia Locale dove è previsto invece l’incontro d’approfondimento sul tema della sicurezza. Il tema affrontato sarà la rete, i rischi ad essa collegati e la protezione dei dati personali. Poi si tireranno le somme e i cittadini selezionati dovrebbero partecipare a un corso di formazione attraverso il quale acquisire le competenze utili a riconoscere le situazioni da monitorare, e solo successivamente potranno essere attivamente coinvolti nell’attività di osservazione. Fra i referenti individuati la Polizia Locale sceglierà i cosiddetti Coordinatori, che si occuperanno di fare da collegamento fra i referenti e la Polizia Locale. I coordinatori riceveranno le segnalazioni dai singoli volontari sul territorio e, dopo averle valutate, le inoltreranno alla Polizia Locale.