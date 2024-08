Ad Aquileia è ancora Musica senza confini con il cartellone dei Concerti in Basilica 2024

Ancora un fine settimana nel segno della musica senza confini per il cartellone dei Concerti in Basilica 2024, organizzato dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia (So.Co.Ba) con il Coro Polifonico di Ruda, per la direzione artistica di Pierpaolo Gratton. Con uno straordinario concerto affidato a un’interprete di caratura internazionale, la danese Vibke Astner, prosegue il gemellaggio fra la Basilica di Aquileia, sito e patrimonio UNESCO, e il Santuario di Sveta Gora sul Monte Santo in Slovenia. Sabato 10 agosto a Sveta Gora alle 17.30 e il giorno dopo nella Basilica di Aquileia alle 20.45, di scena sarà una produzione originale, legata a pagine dell’Inghilterra elisabettiana, dell’organismo tedesco, e dal preromanticismo di Baldassarre Galuppi, per spingersi alle vette del romanticismo danese, ben rappresentate dalla musica di Johan Peter Emilius Hartmann. Protagonista sarà l’organista danese Vibeke Astner, che vanta una importante carriera ed è attiva da molti anni come solista d’organo sia in Danimarca che all’estero, in tutta Europa. Si esibirà ad Aquileia alle tastiere dell’organo Zanin e dello storico Kaufmann. Vibeke Astner ha conseguito il diploma da solista presso il Conservatorio di Amsterdam, è stata premiata al concorso di Musica da Camera della radio Danese P2. Vibeke Astner ha inciso 8 dischi, l’ultima registrazione “Danser med orglet 3” (Balla con l’organo 3) é uscita nel 2023. Astner insegna nelle classi di organo ai Conservatori Det Jyske Musikkonservatorium e Syddansk Musikkonservatorium in Danimarca. E’ organista titolare della chiesa Skt. Lucas, Aarhus. Il filo rosso organistico è un elemento accomunante fra Aquileia e Sveta Gora: la Basilica di Aquileia ospita due strumenti di particolare importanza, l’organo storico Kaufmann, strumento d’eccezione, costruito nel 1896 e restaurato lo scorso anno, donato addirittura dall’imperatore Francesco Giuseppe, e il grand’organo Zanin del 2001. E anche la Basilica dell’Assunzione di Sveta Gora dispone di un organo storico Mascioni che si presta ad importanti esecuzioni. I concerti sono proposti con ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su www.basilicadiaquileia.it Info: concerti@basilicadiaquileia.it

La proposta musicale Aquileia –Sveta Gora si intreccia al nuovo progetto trasfrontaliero Walk2Spirit, finanziato attraverso lo Small Project Fund – SPF GO! 2025, e che vede come partner il santuario di Sveta Gora e la Fondazione Socoba, che gestisce la Basilica di Aquileia. Il cammino denominato “Iter Goritiense” guida turisti, escursionisti e pellegrini alla scoperta dei luoghi da Aquileia e Sveta Gora: è pensato per essere percorso in gruppo con un accompagnatore o in solitaria, a piedi o in bici. «L’obiettivo, in vista di Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e del Giubileo 2025, è portare sul territorio spettatori e pellegrini provenienti da tutta Italia, dalla Slovenia e dall’Austria – spiega Mattia Vecchi, project manager per la Basilica di Aquileia – L’itinerario si può percorrere in concomitanza con gli appuntamenti musicali di Aquileia e Sveta Gora. Il connubio tra cammino, spiritualità e musica siamo certi possa aiutare a costruire un nuovo futuro, veramente senza confini» L’Iter Goritiense, della lunghezza di 80 km, interseca tutti i motivi culturali e storici connessi con la capitale europea della Cultura 2025. Da Aquileia si snoda lungo la pianura, tra i campi, lungo il fiume Isonzo fino a raggiungere Sagrado. Un altro tratto attraversa il Carso in una natura selvaggia fino a raggiungere il castello di Merna. Da qui inizia la terza tappa, sempre pianeggiante, che dopo aver costeggiato il fiume Vipava, tra piantagioni e campi, porta i pellegrini attraverso Gorizia e Nova Gorica. L’ultimo atto del percorso è la salita di 6 km per raggiungere Sveta Gora. L’arrivo a Sveta Gora consente di immergersi nel meraviglioso panorama dei monti goriziani e di contemplare dall’alto il cammino percorso».

Il cartellone dei Concerti in Basilica 2024 è organizzato dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia (So.Co.Ba) con il Coro Polifonico di Ruda, per la direzione artistica di Pierpaolo Gratton, ed è sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Aquileia e da Fondazione Friuli, la collaborazione del Comune di Aquileia e con il contributo di Bcc Venezia Giulia.