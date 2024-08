La musica di Ennio, Nino e Astor a Pordenone nella “Notte delle stelle” di San Lorenzo con l’accademia Naonis

Il repertorio firmato dai grandi autori è la cifra che da sempre contraddistingue le scelte artistiche dell’Accademia Musicale Naonis, pronta anche quest’anno a tornare sotto le stelle di San Lorenzo con uno spettacolo che renderà omaggio a tre vere “star” della musica: a Pordenone, sabato 10 agosto alle 21.00 in Piazza XX Settembre proporrà infatti il concerto “Ennio, Nino e Astor – Come in un film”, originale omaggio a tre autorevoli compositori del Novecento come Morricone, Rota e Piazzolla, per un viaggio tra le colonne sonore di pellicole che hanno asciato il segno nella storia del cinema. Una serata che si inserisce nel programma dell’Estate a Pordenone, con il sostegno del Comune cittadino, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e della BCC Prealpi SanBiagio.

Il repertorio del concerto attinge a piene mani dalle musiche dei più amati classici del grande schermo come “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “Mission”, “Giù la testa”, per citare alcuni degli spartiti più amati di Ennio Morricone, e ancora le inconfondibili colonne sonore di Nino Rota per i film di autori come Fellini (“Otto e mezzo”, “Amarcord”, “La dolce vita”), Visconti con “Il Gattopardo”, Francis Ford Coppola con “Il Padrino”. Infine spazio alle sonorità crossover di Astor Piazzolla, da “Oblivion” a “Libertango”, “Adios Nonino” e “Milonga del Angel”, per un affascinante viaggio nel mondo musicale del compositore argentino che dal tango, nato nei barrios di Buenos Aires, seppe distillare un suono moderno e originale, nel quale la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta.

Sul palco, a dare vita alle emozionanti atmosfere create dalle partiture dei tre celebri compositori, l’orchestra d’archi della Naonis e il flauto solista di Luisa Sello, musicista eclettica e innovativa, Ambasciatrice della Musica e della Cultura italiana nel mondo, nel cui ricchissimo curriculum figurano i nomi di Riccardo Muti, Teatro alla Scala di Milano, Trevor Pinnock, Alirio Diaz, Wiener Symphoniker, Carnegie Hall, Juilliard School, Suntory Hall, Philippe Entremont, Karl Leister, Bruno Canino, Quartetto Prazak, Quartetto Kodaly, Thailand Symphony Orchestra e i compositori Aldo Clementi, Rainer Bischof, Adriano Guarnieri (prime esecuzioni assolute). Maestro direttore sarà Alfredo Sorichetti, musicista formatosi con maestri quali Ilija Musin, Myung-Whun Chung e Donato Renzetti, regolarmente chiamato a dirigere sui più titolati palcoscenici mondiali, come la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, il Klagenfurt Konzerthaus, la Smetana Hall e la Dvořák Hall Rudolfinum di Praga, la Budapest Liszt Academy, la Khachaturian Concert Hall di Yerevan, la Sala Verdi di Milano, lo Sferisterio di Macerata, la Sala de Conciertos Felipe Villanueva di Città del Messico, il Daejeon Art Center in Corea del Sud, la Kazakhstan Central Concert Hall di Astana. Il concerto di Pordenone è a ingresso libero. Info e news sui canali web e social dell’Accademia Musicale Naonis.