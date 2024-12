Al Museo della Grande Guerra di Ragogna il fiume Tagliamento tra storia e paesaggio nel documentario di Bruna Braidotti “Di qua e di là dell’acqua”

Venerdì 20 dicembre alle 18.00 presso il Museo della Grande Guerra a Ragogna (UD), in via Roma 23, Associazione Inscena Servizi per la cultura del territorio in collaborazione con Compagnia di Arti&Mestieri presenta il documentario “Di qua e di là dell’acqua – viaggio nella storia e nel paesaggio del fiume Tagliamento” a cura di Bruna Braidotti per le riprese video di Maurizio Caldana.

Il documentario prende le mosse dalla produzione teatrale della drammaturga, regista e attrice friulana Bruna Braidotti, che racconta la storia dei fiumi del suo territorio e in particolare del Tagliamento, protagonista nello spettacolo della Compagnia di Arti&Mestieri “Il ritorno di Santa Sabida”, più volte rappresentato «di qua e di là del fiume», dalla Carnia alla foce. La ricerca ambientale, storica, leggendaria, a cui ha collaborato Giulio Ferretti, e su cui si è basata la scrittura del testo, formano così il materiale audiovisivo che permette di capire e osservare il fiume nei suoi molteplici aspetti, rivelando una ricchezza di contenuti e di storie che fanno del Tagliamento non solo un corso d’acqua, ma un testimone silenzioso di interazioni e di scambi, di storia e di tradizioni che, incontrandosi, si trasformano.

Condurrà l’evento Bianca Manzari, Presidente dell’Associazione Inscena Servizi per la cultura del territorio. www.grandeguerra-ragogna.it