“La destra in maggioranza a Monfalcone, a Trieste ed a Roma non tutela lavoratrici e lavoratori ma solo utili di Fincantieri”

“La destra regala decine di milioni di euro a chi è condannato civilmente e penalmente in via definitiva per aver causato la morte di tantissime lavoratrici e lavoratori, la malattia di altrettanti e non ha mai avuto problemi di solvibilità ad affrontare i risarcimenti.” commenta così Emanuel Oian, responsabile lavoro, scuola ed università di Sinistra Italiana FVG

“Continua la servile resa della politica al potente padronato di Fincantieri da parte della destra monfalconese, regionale e romana.

Apprendiamo dalle compagne e dai compagni – continua Oian – de “La Sinistra” a Monfalcone che la maggioranza di destra in consiglio comunale ha negato la possibilità di dibattere circa questo fondo che avvantaggia solamente la multinazionale. La stessa maggioranza capitanata dalla Cisint che in tutti questi anni ha straparlato del problema presentandosi falsamente a tutela dei diritti dei lavoratori.

Già lo scorso gennaio – conclude l’esponente di Si-Avs – il nostro Senatore di Avs Tino Magni ha presentato una interrogazione per chiedere al ministero di eliminare ogni ambiguità. La strada da seguire è quella del finanziamento e del miglioramento del Fondo per le vittime dell’amianto istituito dal Governo Prodi nel 2007; fondo che risarcisce direttamente i lavoratori e le famiglie. Il doppione creato dal Governo Meloni serve solamente per iniettare altro denaro (80 milioni di euro) alla multinazionale Fincantieri.

In una terra come quella del monfalconese e della provincia di Gorizia dove i nuovi casi annui di mesotelioma sono 1 su 4000 (contro l’1 su un milione in Italia) ribadiamo la nostra vicinanza alle vittime, ai lavoratori, alle famiglie ed alle associazioni degli esposti all’amianto.”

Emanuel Oian – Responsabile lavoro, scuola ed università Sinistra italiana FVG-AVS