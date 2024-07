Al via la quarta edizione di Mittelyoung, la meglio gioventù artistica della Mitteleuropa

Mittelyoung, il festival under 30 della Mitteleuropa, è pronto a partire per 3 giornate di spettacoli a Cividale dal 16 al 18 luglio. Mittelyoung è una delle novità più originali che Mittelfest ha portato nel vasto panorama dei festival italiani ed europei: alla sua quarta edizione, è ormai un appuntamento atteso e maturo, per vedere una generazione in scena e al contempo per dare sostegno produttivo ai giovani.

Scelti dai giovani curatores under 30 tra le 250 candidature arrivate da tutta Europa, i nove spettacoli di Mittelyoung – 2 di musica, 2 di teatro, 2 di danza e 3 di circo – proveranno a raccontare i Disordini, tema scelto per l’edizione 2024 di Mittelfest dal direttore artistico Giacomo Pedini e porteranno a Cividale gli artisti da 6 paesi: oltre all’Italia, Belgio, Paesi Bassi, Romania, Serbia e Svizzera.

La stessa commissione di curatores selezionerà i tre spettacoli vincitori che replicheranno anche nel cartellone di Mittelfest il 20, 21 e 22 luglio. Novità dell’edizione 2024 è la giuria di esperti, chiamata a valutare e valorizzare le migliori e più interessanti proposte tra le nove che andranno in scena: i giurati sono tre professionisti di esperienza come Alberto Bevilacqua, Veronika Brvar e Roberto Canziani. La premiazione sarà venerdì 19 luglio alle 17 nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti.

Si inizia martedì 16 luglio a partire dalle 17 con tre proposte, di musica, circo e danza.

—-

PROGRAMMA DI MARTEDI’ 16 LUGLIO

Ore 17 – DE ORIGINE di Gravagna/Fiorucci/Nardiello– MUSICA, Italia – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Sonorità aggressive e frastornati, attimi di sospensione e meditazione, rock e musica tradizionale: lo stile del trio De Origine è inafferrabile, affonda le radici nel minimalismo, nell’improvvisazione, nell’elettronica e si inoltra in un’esplorazione timbrica e melodica raffinata e coraggiosa. Nell’improvvisazione, che connette e fonde tra loro le diverse composizioni, emergono il talento e le identità dei tre giovani musicisti. Una musica oscura, ricca di bagliori accecanti, ci immerge in un percorso scosceso e denso di incontri inattesi, che si muove a ritroso nell’inconscio in cerca dell’origine di tutte le cose. Il trio, nato a Siena nel 2021, presenta a Mittelfest il suo primo disco uscito ad aprile 2024 per la Honolulu Records.

Ore 18.15 – SON TUTTE PALLE di Compagnia Chalibares – CIRCO, Italia, Museo Archeologico Nazionale

Due anziani sono seduti nelle loro vecchie poltrone e guardano assuefatti tutto ciò che la televisione propina loro. Questa scatola rettangolare condiziona a tal punto le abitudini e le convinzioni della coppia da diventare una proiezione delle loro stesse vite, attraverso cui ricordano ciò che è stato e immaginano ciò che sarebbe potuto essere. È solo spegnendo lo schermo e allontanandosi dalla sua narrazione artefatta che il vigore dei sogni tornerà a essere autentico e concreto. Il colore ritorna alle guance, gli occhi riacquistano vitalità, i movimenti si fanno di nuovo agili. Son tutte palle è uno spettacolo teatrale senza parole, con elementi di giocoliera, clownerie e acrobatica, che racconta con ironia e delicatezza gli acciacchi della vecchiaia e gli inganni della televisione.

Ore 20 – MANUAL di Platforma 13 – DANZA, Romania, prima nazionale – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Un attacco diretto a come si rappresenta la mascolinità. Uno spettacolo che è insieme un manifesto, un collage di citazioni, una collezione di luoghi comuni, una messa in crisi del soggetto. MANual sono cinque corpi che si muovono sulla scena, che cambiano abiti, cambiano identità, si trasformano in oggetti e strumenti sorprendenti. Un ironico e affilato manuale d’uso per la mascolinità contemporanea, con elementi politici e surreali, al confine tra il rito e l’erotismo, la libertà e la costrizione, uno spogliatoio e una camera oscura. Un’esplorazione del corpo maschile, dei meccanismi che perpetuano la violenza e il piacere, degli stereotipi e delle aspettative che lo affliggono, delle trasgressioni e delle insicurezze che lo attraversano.