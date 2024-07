Bandiera a scacchi ieri sul 28° Alpi Orientali Rally Historic

Calato il sipario sul 28° Alpi Orientali Rally Historic, gara organizzata da Scuderia Friuli ACU valida come sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024. Tante le sfide proposte dal percorso che ha abbracciato il territorio della provincia udinese, lungo 91 chilometri competitivi divisi in otto prove speciali affrontate nelle due giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio, con i protagonisti del tricolore che si sono confrontati sui tratti cronometrati di “Trivio-Stregna”, “Valle di Soffumbergo” e “Canebola-Masarolis”.

A fare da sfondo alla manifestazione è stata la località di Cividale del Friuli, che ha ospitato il parco assistenza, la cerimonia di partenza, l’arrivo finale e la premiazione, dove a salire sul gradino più alto del podio è stato Bernardino Marsura, in gara su Porsche 911 RS in coppia con Paolo Lizzi, al volante della quale ha conquistato anche la vittoria nel 2°Raggruppamento con un tempo complessivo di 1:09’12.8. Il trevigiano, già in testa al termine della giornata di ieri dopo le prime due speciali affrontate sul tratto di “Trivio-Stregna”, si è imposto in quattro delle otto prove previste dalla tabella di marcia, concludendo con un vantaggio di 14.8” su Matteo Musti, autore della doppia piazza d’argento insieme a Marsha Zanet sull’altra vettura della casa di Stoccarda. Tre le prove cronometrate che portano la firma del pilota di Voghera, rallentato nel finale da una foratura arrivata nel corso della PS7 “Valle di Soffumbergo”, dove ha perso diversi secondi. Chiude terzo Natale Mannino, che affiancato da Roberto Consiglio su Porsche 911 SC porta a casa anche il primato nel 3°Raggruppamento, allungando le distanze nella graduatoria del tricolore da Tiziano Nerobutto, anche lui ostacolato da una foratura riportata nel secondo passaggio della giornata su Opel Ascona condivisa con Cristian Stefani, con cui ha terminato tredicesimo dopo aver recuperato diverse posizioni in classifica. Alle spalle del palermitano c’è Gianfranco Cunico, primo tra i concorrenti del 4°Raggruppamento al volante della Porsche 911 SC condivisa con Luigi Pirollo, assieme al quale ha conquistato il quarto posto assoluto, strappato nell’ultimo giro di prove ad Andrea Romano, che navigato da Mauro Pontoni su BMW M3 E30 ha concluso quinto generale davanti al locale Rino Muradore, sesto su Ford Escort RS e Alex Petrigh alle note. Settimo l’equipaggio su Porsche 911 RS composto da Luigi Orestano e Maurizio Barone, quindi ottavi Stefano Chiminelli ed Enrico Strapazzon su altra Porsche, mentre è nono assoluto Michele Solfa, in coppia con Nicolò Faettini su Alfa Romeo Alfetta GT appartenente al 3°Raggruppamento. Alessandro Bottazzi completa la top ten della gara friulana su Opel Corsa GSI con Ilaria Magnani sul sedile di destra.

Archiviata la ventottesima edizione dell’Alpi Orientali Rally Historic, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche volge lo sguardo al suo prossimo impegno, il XXXVI Rallye Elba Storico, che per l’occasione accoglierà anche i protagonisti del settimo round del FIA European Historic Rally Championship.