Ancora un sold out per la befana in Grotta Gigante

Come da tradizione, la Grotta Gigante ha oggi ospitato la calata della Befana e dei suoi pittoreschi amici nelle viscere del Carso triestino. Anche in questa occasione i 900 posti disponibili sono andati esauriti decretando un successo che si rinnova di anno in anno. La Grotta Gigante, di proprietà della Società Alpina delle Giulie APS – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, ha ospitato gli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan della S.A.G. grandi promotori dell’evento che li ha visti calarsi in costume dalla volta per raggiungere gli spettatori in attesa con il “naso per aria” 100 metri più in basso, sul fondo della Grande Caverna. Lo spettacolo si è aperto con la discesa del musico della banda “Le solite legere”, a fare bella mostra di sé anche un’enorme calza rossa appesa alla parete dalla caverna, sfondo perfetto per l’apparizione della Befana che, accompagnata da i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i mitici Muccocervi, i fantastici abitanti della grotta, una volta finita la calata e arrivata tra il pubblico, con l’aiuto dei suoi assistenti, ha distribuito caramelle e dolciumi ai più piccoli. Lo spettacolo è continuato a suon di musica con la preparazione e la distribuzione da parte dei Vichinghi del “Gran Pampel”, bevanda alcolica calda, dalla ricetta segreta, che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate e che, in questa occasione, ha scaldato tutto il pubblico adulto presente in grotta. Oltre ai numeri e al sold out, i sorrisi e l’entusiasmo dei bambini sono stati chiari indicatori di quanto questa festa sia amata dal vasto pubblico ed è quindi con grande soddisfazione che lo staff della Grotta Gigante, gli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan e la Società Alpina delle Giulie APS ringraziano e rinnovano l’invito per l’anno prossimo.