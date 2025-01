Chopin & Co. al Palamostre di Udine l’8 gennaio. Recital del pianista Angelov per i 103 anni degli Amici della Musica

Gli Amici della Musica spengono 103 candeline! Appuntamento mercoledì 8 gennaio al Palamostre, dove la Stagione Concertistica 2025 si apre con una festa di compleanno all’insegna della grande musica da camera. Generazioni di soci, cultori dell’arte e amanti di quel “live” che da secoli risuona nelle sale da concerto si ritroveranno al consueto orario delle 19:22 – ricordando l’anno di fondazione del sodalizio, il 1922 appunto – per applaudire un pianista di indiscussa fama: il bulgaro Ludmil Angelov, specializzato nell’interpretazione di Chopin. Nel suo recital propone un programma dal titolo “Chopin e gli altri”, per un piacevole alternarsi di mazurche e polacche non solo chopiniane, ma anche firmate dai compatrioti Karol Mikuli e Aleksander Michalowski.

Angelov ha partecipato ai più importanti festival Europei dedicati al sommo compositore, e la sua incisione con i Rondò e le Variazioni è stata insignita del prestigioso Grand Prix du Disque Chopin di Varsavia. Ha registrato per RCA, Danacord, Gega New, Pentatone, Toccata Classics, Aria Classics, Hyperion, Vela e Virginia Records. Ha collezionato premi e riconoscimenti, tra cui la medaglia Gloria Artis dal Ministero della Cultura Polacco, il Golden Century dal Ministero della Cultura bulgaro e la decorazione dal re Felipe VI di Spagna quale Cavaliere dell’Ordine di Isabella.

La 103^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione FVG, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della BCC Banca di Udine, Confindustria Udine, NordGroup e Oro Caffè (che offre a tutti i presenti un caffè prima di ogni concerto), accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Fondazione Renati, ABAU Accademia Tiepolo, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.

Prevendite su Vivaticket e al botteghino del Palamostre, con biglietti acquistabili fino a esaurimento dei posti, 40 minuti prima dell’inizio del concerto.

Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it.