Apertura della nuova biblioteca archeologica G. B. Brusin nella torre di Porta Villalta a Udine

Domani (6 dicembre) alle ore 16, avrà luogo la cerimonia di apertura della nuova biblioteca archeologica G. B. Brusin allestita dalla Società friulana di archeologia. La biblioteca, aperta a tutti per la lettura e consultazione in sede, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, contiene alcune migliaia di testi specialistici che sono proprietà della Società friulana di archeologia. Molti di essi, specialmente provenienti dall’estero, non sono presenti nelle altre collezioni pubbliche di Udine, pertanto viene così incrementata la possibilità, per appassionati, studenti e studiosi, di fruire di un nuovo supporto.

La biblioteca è intitolata a Giovanni Brusin che fu non solo il maggior archeologo in regione nel corso del Novecento, ma svolse un’intensissima attività di divulgatore, mediante la radio e soprattutto con i suoi articoli apparsi su numerosi quotidiani e riviste, articoli che ebbero inizio nel periodo in cu direttore del museo di Aquileia ma che continuarono ancora più numerosi dopo il suo pensionamento.

In occasione dell’apertura sarà presentato anche il volume “Giovanni Brusin, scritti su quotidiani 1927 – 1974” insieme all’ultimo numero dei “Quaderni friulani di archeologia” che contiene studi di studiosi italiani e stranieri, anche dalla Turchia e dalla Crimea.