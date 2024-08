Aquileia: mongolfiera della pace e non solo a le notti del vino

Aquileia Città del Vino presenta, nella splendida cornice di Piazza Capitolo, Le Notti del Vino il 9 e 10 agosto. Il vino del territorio vivrà due giorni da protagonista, accompagnato da degustazioni dei sapori dell’Agro Aquileiese.

Non mancherà l’atmosfera musicale con concerti in piazza, spettacoli e interessanti percorsi esperienziali alla scoperta delle eredità culturali di Aquileia: veri e propri Night Tours che toccheranno il Fondo Cal, la Basilica di Santa Maria Assunta e il Cimitero degli Eroi, siti aperti in occasione dell’evento grazie alla collaborazione con Fondazione Aquileia, Basilica di Aquileia, Società per la Conservazione della Basilica, Soprintendenza Archeologia-Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia dei Beni Archeologici, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, PromoTurismo FVG e Palazzo Meizlik. I tour si concluderanno con un salottino di assaggi e Storie di Vino. Matteo

Bellotto condurrà il racconto nella serata di Sabato 10.

Il programma prevede l’apertura della manifestazione al pubblico alle ore 19.30 Il calice per partecipare all’evento sarà venduto all’ingresso al prezzo di 25€ a persona, il quale comprende l’assaggio di tutti i vini presenti alle serate e 5 ticket degustazione per i finger food- assaggi. Altri ticket per le degustazioni di finger food sono acquistabili singolarmente al prezzo di 2€. L’acquisto del calice darà la possibilità, previa prenotazione, di partecipare. gratuitamente ai Night Tour.

Durante le serate vedremo esibirsi il Live Duo “Club Fashion”, il trio aquileiese “Lui, Lei e l’Altro acoustic trio” e i “Blue Age Unplugged”. A completare la magia delle serate trampolieri luminosi ci abbracceranno in una danza mescolandosi con la splendida cornice della Basilica di Sant’Eufemia. Via Popone sarà invece allestita con il Mercato del Capitolo, un mercatino dell’artigianato creativo che si ripete ogni prima domenica del mese, in occasione della Notti del Vino e stato spostato nelle suddette date per farvi vivere un’esperienza ancora più ricca. Sabato 10 agosto una mongolfiera salirà in cielo da Piazza Patriarcato per osservare la magnifica Aquileia da un altro punto di vista.