Artefici. Residenze creative Fvg 2024 ‘Mediterraneum Proximum’ per la regia Andrea Santantonio lunedì 2 e martedì 3 al Kulturni dom

ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale propone ancora una restituzione artistica, questa volta con la compagnia IAC Centro Arti Integrate , per la regia e drammaturgia di Andrea Santantonio, con Nadia Casamassima e Barbara Scarciolla (produzione e organizzazione Sonia Polimeno), ospite per due settimane di lavoro nell’ambito del progetto ARTEFICI.ResidenzeCreativeFVG. La compagnia ha lavorato sul progetto ‘Mediterraneum Proximum’ con i ragazzi delle scuole, uno scambio necessario per la costruzione del progetto artistico. Saranno proprio i ragazzi gli invitati principali agli sharing (lunedì 2 dicembre alle 10 e martedì 3 dicembre alle 11) programmati al Kulturni dom di via Brass a Gorizia.

Mediterraneum Proximum è un progetto di scambio che immagina il mediterraneo finalmente riunito e che interroga gli abitanti del futuro: gli adolescenti. Si tratta di una pratica artistica che esplora la possibilità per i giovani di rinsaldare le relazioni con i loro pari sulle altre sponde del nostro mare, utilizzando non le parole della retorica politica ma quelle universali dei linguaggi artistici.

Quando si comincia a immaginare il proprio futuro? Mediterraneum Proximum parte dalla teoria che in un prossimo futuro il mediterraneo sarà finalmente riunito. Immaginiamo che tutto questo possa succedere domani, cosa possiamo fare per essere pronti come società?

L ‘ idea di partenza è quella di creare un parallelismo tra le figure degli adolescenti della letteratura e della narrativa mitologica, e gli adolescenti di oggi, quali sono le nuove imprese e quali sono le nuove sfide, le nuove tendenze degli adolescenti contemporanei.

Le due restituzioni sono aperte al pubblico e sono a ingresso libero.