Attacchi d’odio. Honsell (open): solidarietà a Segre, serve tolleranza

“Abbiamo denunciato in ogni occasione, e continuiamo a farlo anche ora, il genocidio e la guerra di sterminio che il governo israeliano ha intrapreso contro il popolo palestinese all’indomani del 7 ottobre 2023. Ma non possiamo assolutamente condividere gli attacchi personali all’onorevole Liliana Segre che è il simbolo delle vittime dell’odio razziale e religioso”. Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg. “Come Open Sinistra Fvg – continua Honsell – esprimiamo piena solidarietà all’onorevole Segre che ha dedicato la sua vita a promuovere la tolleranza e quindi non deve essere fatta oggetto di cartelli ostili come quelli apparsi in recenti manifestazioni”. “Continueremo nel nostro impegno contro la politica di Israele nei confronti del popolo palestinese – conclude l’esponente delle Opposizioni -, ma rifiutiamo fermamente ogni offesa alle vittime di crimini contro l’umanità, qualunque sia la loro religione”.