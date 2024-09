Il fascismo nelle Valli del Natisone, “Gente di frontiera”, presentazione a Udine mercoledì 2 Ottobre

“Era vietato parlare in slavo. I maestri locali venivano sostituiti da quelli italiani reperiti in tutta la penisola, di sicura fede fascista, come il maestro Manzini, il potente segretario del partito – scrive Loredana Alajmo nel volume dal titolo Gente di frontiera. Il confine orientale tra occupazione tedesca, cosacchi e guerra di liberazione partigiana. Obbligo del saluto fascista e delle adunate al sabato. La fascistizzazione della società nelle Valli aveva una valenza in più in quanto comportava una snazionalizzazione per uniformarsi all’Italia. Il regio decreto del 7 gennaio 1923 introduceva anche nelle nuove province la legislazione approvata per il Regno. Nell’ottobre del 1923 venne imposto ai giornali in lingue slave pubblicati in Italia di stampare pure una traduzione in italiano degli articoli. La riforma scolastica del ministro Giovanni Gentile, entrata in vigore il 1° ottobre 1923, rendeva l’italiano unica lingua riconosciuta. Era proibito ai preti predicare in sloveno. L’esecuzione di questa disposizione viene costantemente controllata dalle autorità e solleva una serie di problemi perché la maggior parte della popolazione locale, se non tutta, non conosceva l’italiano”.

Gente di frontiera. Il confine orientale tra occupazione tedesca, cosacchi e guerra di liberazione partigiana è un testo unico e documentatissimo di raccolta e trasmissione della memoria orale e contiene la storia degli ultimi ottant’anni al confine orientale, quel vasto territorio al confine tra le Valli del Natisone e la Slovenia. Si parla di fascismo, come abbiamo letto ma anche dell’occupazione tedesca, della crudele presenza cosacca, della Resistenza e delle sue divisioni e della lotta per la sopravvivenza. Intervistati dall’autrice si raccontano gli ultimi testimoni, che hanno vissuto queste vicende che sono poi state documentate da un importante lavoro di ricerche in archivi storici.

L’autrice presenta il libro mercoledì 2 ottobre a UDINE, presso la libreria Feltrinelli, via P. Canciani 15, ore 17,30. Dialoga con l’autrice Fabio Folisi Direttore del quotidiano online FriuliSera.

Loredana Alajmo, laureata in Filosofia, ha insegnato nella scuola superiore di secondo grado, diventando, dopo essersi specializzata all’estero nel Metodo Feuerstein, formatrice di insegnanti, educatori, genitori e di quanti abbiano un ruolo educativo o di cura. Le è stato assegnato il Premio europeo “Bianca di Navarra” per aver dedicato la sua vita alla cura dei bambini difficili e delle marginalità in genere. Sempre impegnata a livello sociale, appassionata di microstoria e attenta agli “ultimi”, non si è mai stancata di dare voce a tutte le donne e a tutti gli uomini a cui è stata negata la parola per farsi sentire.

