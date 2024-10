A Visco sabato prossimo si commemora un pezzo di storia partigiana

Sabato prossimo 5 ottobre 2024, alle 11, nell’ ex campo di concentramento fascista di Visco (dopo l’8 settembre 1943, deposito armi della Wehrmacht), si svolgerà la commemorazione dell’ 80° di una operazione di commando che sa di leggenda: l’assalto a Borgo Piave. Su impulso del comando unico Garibaldi – Osoppo nella Bassa Friulana, un gruppo di partigiani, con alla testa il comandante GAP Ilario Tonelli (“Martello”), sottrasse ai nazifascisti un camion di armi per armare i nuovi aderenti alla Resistenza. L’ operazione si svolse senza vittime. L’ attore Giorgio Monte leggerà alcuni passi della memoria lasciata da “Martello”. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà nella sede degli Alpini (accanto al campo sportivo comunale). La manifestazione è promossa dall’Associazione Internazionale “Terre sul Confine”, di Visco, con la adesione e la collaborazione dell’ANPI provinciale di Udine. Sono partecipi: l’ Associazione Battaglione Logistico “Pozzuolo del Friuli” di Visco, la Associazione “Tra Storia e Memoria” di Aiello del Friuli, la”Clape di culture Patrie dal Friul” di Udine e il Gruppo Culturale di Ricerca “I Scussons” di Romans d’Isonzo.