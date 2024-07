Cambiato il vento? Dal Regno Unito alla Francia, un trionfo degli ideali progressisti e democratici

“Esprimo il mio più sincero entusiasmo per la vittoria del Nouveau Front Populaire alle elezioni francesi. Questo risultato rappresenta un segnale di speranza e rinnovamento non solo per la Francia, ma per tutta l’Europa.

Il successo del Nouveau Front Populaire è la prova che l’unità della sinistra e un’agenda politica basata su giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà possono conquistare il cuore e lo spirito dei cittadini. La vittoria della sinistra evidenzia l’importanza di un impegno concreto per la protezione dei diritti dei lavoratori, la lotta contro il cambiamento climatico e la promozione di un’economia inclusiva.

Anche la recente vittoria del Partito Laburista nel Regno Unito segna un’importante svolta progressista in Europa. Queste dimostrano che la richiesta di cambiamento e giustizia sociale è forte e diffusa in tutto il continente. I cittadini chiedono leader che mettano al primo posto il bene comune e la sostenibilità.

Come Consigliere regionale, vedo in queste vittorie un’opportunità per rafforzare i legami tra le forze progressiste europee. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un futuro dove la dignità umana, la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale siano al centro delle nostre politiche.

Mi congratulo quindi con tutti i rappresentanti del Nouveau Front Populaire e del Partito Laburista, per questi storici traguardi. Questi successi sono un richiamo a tutti noi per continuare ad agire in modo unitario per un mondo più equo, verso un futuro inclusivo per tutte e per tutti.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.