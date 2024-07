Unicef: dopo 10 anni di conflitto in Repubblica Centrafricana a rischio ogni singolo bambino dei 3 milioni del Paese

“Oggi, i tre milioni di ragazze e ragazzi della Repubblica Centrafricana si trovano ad affrontare il più alto livello registrato di crisi e privazioni sovrapposte e interconnesse al mondo. La Repubblica Centrafricana (RCA) detiene ora il tragico primato di essere al primo posto tra i 191 paesi più a rischio di crisi umanitarie e disastri. Questo terribile status sottolinea le gravi e urgenti sfide che devono affrontare i suoi cittadini più giovani. Dieci anni di conflitto prolungato e di instabilità nella Repubblica centrafricana hanno messo a rischio ogni singolo bambino dei tre milioni del Paese”: è drammatico il quadro delineato dalla rappresentante dell’UNICEF nella Repubblica Centrafricana Meritxell Relaño Arana nei giorni scorsi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

“Esiste una serie di dati sconfortanti sulla vita dei bambini nella Repubblica centrafricana”, ha aggiunto, elencandone “solo” 4: 1 bambino su 2 non ha accesso ai servizi sanitari; circa solo un terzo (37%) dei bambini frequenta regolarmente la scuola; quasi due giovani donne su tre (61%) sono state date in sposa prima dei 18 anni; quasi il 40% dei bambini del Paese soffre di malnutrizione cronica.

“La debolezza delle istituzioni e la costante minaccia di violenza – ha spiegato Meritxell Relaño Arana – aggravano i molteplici rischi per i diritti dei bambini. Il fatto che la crisi in Repubblica Centrafricana si sia protratta per così tanti anni – e che, purtroppo, tante altre crisi globali continuino a svolgersi in parallelo – comporta che i bambini della Repubblica Centrafricana siano diventati dolorosamente invisibili. Ma il loro dolore e la loro perdita sono profondamente evidenti. Tuttavia, c’è speranza. Questo è un momento critico, anzi, è il momento in cui la comunità internazionale deve mobilitarsi per un cambiamento di rotta per i bambini della Repubblica Centrafricana”.

“Il nuovo Piano di Sviluppo Nazionale del governo, insieme ad altri importanti impegni per migliorare i diritti dei bambini, indicano che l’UNICEF e i suoi partner hanno un meccanismo valido per spingere per un cambiamento di rotta: per tracciare un nuovo futuro per i bambini e per il Paese”, ha aggiunto. “In questo raro momento di opportunità, il rischio maggiore è che i rappresentanti su cui questi bambini fanno affidamento – donatori internazionali, media globali e un’opinione pubblica informata – possano voltare le spalle e distogliere lo sguardo di fronte a crisi globali simultanee. Nel mio linguaggio più chiaro e schietto: questo significherà che molti bambini moriranno ingiustamente; molti altri vedranno il loro futuro distrutto. Un bambino è un bambino e, come tale, – ha concluso – è imperativo che la comunità internazionale non dimentichi i bambini della Repubblica Centrafricana”.